Так выглядит уваженные к себе, так выглядит выбор. Маша Ефросинина о поддержке Максима Галкина и молчании российских блогеров

Большинство российских блогеров уже два месяца войны делают вид, что не видят войны в Украине. Прискорбно то, что многие из них сами же родом из Украины или имеют здесь родственников и друзей. Несмотря на это, они выбрали молчание и набивание собственного кошелька.

Но есть редкие единицы готовые говорить правду о наших бедах и именно о войне, а не спецоперации, что начала Россия.

Видео Максима Галкина об обстрелах Одессы

Известный комик и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram рассказывает, что происходит в Украине и сегодня он записал видео об обстрелах в Одессе.

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— Вчера в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребёнок. Как это всё бьётся?

Также Галкин сказал, что и в будние дни ракеты не должны обстреливать города.

— Вы молитесь одновременно с патриархом иерусалимским о мире. Вы — официальные лица, вы приезжаете, везёте благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы?

В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата.

Галкин перечислил военные преступления Росси в Украине: зверства в Буче, уничтоженный Мариуполь, обстрелы Одессы и спросил — если это не Россия, то что она там делает.

Реакция Маши Ефросининой на видео Галкина

На это видео отреагировала украинская телеведущая Маша Ефросинина. Она выложила видео к себе на страницу и сказала, что это то чего она хотела от российских блогеров.

— Моя фантазия рисовала мне вполне эффективную картину: если 25 самых популярных блогеров России выскажутся (в сумме их количество подписчиков составляет больше 200 млн.), то практически весь народ услышит, что помимо диктатуры у них в стране есть голос свободы и чести, а значит, другая правда!!!

Но, к сожалению, почти все молчали.

— Сегодня в словах Максима Галкина я слышу то, что хотела слышать от всех людей с многомиллионными аудиториями все эти два месяца!

У меня до сих пор нет ответа, почему все они так боятся.

Ведь, посмотрите, так выглядит уважение к себе, так выглядит выбор — потерять почти всё, но не потерять совесть!

О войне в Украине рассказывают киноактеры, певцы, писатели со всего мира, а некоторые даже приезжают к нам помогать людям. Ранее голливудский актер Лиев Шрайбер рассказал о ночи во львовском бомбоубежище.