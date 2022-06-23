Украинцы невероятны — Сергей Притула рассказал о темпах сбора на Байрактары

Телеведущий и волонтер Сергей Притула вчера отметил свой 41-й день рождения. Вместо подарков он поставил амбициозную цель: собрать 500 млн грн в неделю на три Байрактара для украинских защитников.

Сбор на Байрактары

На сегодня уже собрано более 360 млн грн. Такой результат украинцы сделали за сутки. На эту сумму можно приобрести два Байрактара.

Мы подведем итоги этого дня около девяти вечера.

Акция началась 22 июня в 9:00 утра. Сергей Притула, комментируя, расплакался.

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Это феноменально! Наши люди растрагивают своей жертвенностью.

Откровенно больших пожертвований очень мало. Несмотря на то, что крупный бизнес также принял участие в инициативе. Львиная доля донатов — 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн.

Это доказывает: нет маленького пожертвования. Каждая копейка решает все.

Мы активно общаемся с компаниями для донатов. Ведь, как правило, активность сбора самая высокая в первый день, а дальше люди устают.

Мы хотим собрать на три Байрактара, а если выйдет больше, то возьмем, на сколько хватит.

Как присоединиться к сбору на Байрактары

Чтобы присоединиться к сбору на Байрактары для украинских защитников, зайди по этой ссылке.

Переводы можно производить по Украине и за рубежом, а также через Patreon и криптовалюту.

Смотреть видео, как Байрактар ​​уничтожает российскую технику — это хорошо. Но представить, что вы стали частью этого процесса, потому что вы обеспечили его, еще круче!

Сергей Притула призывает приобщиться к сбору средств и благодарит людей, потому что они помогают реализовывать такие крупные проекты.

Украинцы переписывают историю, спасибо вам!

Сергей Притула рассказал, как его фонд собирает деньги на беспилотники Валькирия для ВСУ, и анонсировал продажу собственной работы.

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