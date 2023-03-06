Героям Слава! Окупанти розстріляли українського захисника після гасла Слава Україні — реакція представників України

Окупанти давно руйнують долі, вбивають найдорожчих нам людей, знищують усе, що має справжню цінність у цьому світі. І знову з’явився доказ, що росіяни не зраджують хіба що лише своїм терористичним принципам.

На відео, яке з’явилось у мережі, росіяни розстрілюють беззбройного українського захисника, який потрапив у полон. Останніми словами героя перед стратою було Слава Україні. За ці слова його позбавили життя.

Наразі невідомо, коли саме було зроблено відеозапис, а також звідки його вдалось вилучити. Та українські представники влади вже встигли відреагувати на нього та дати початок розслідуванню.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що цим відео Росія показує, що вона остаточно втратила людяність. А також демонструє це, ніби з погрозою, що росіян потрібно такими прийняти, або інакше вони стануть ще більш жорстокими.

Це як психічно хвора людина, яка скоює серійний злочин… Росія маніфестує свій серійний підхід до вбивства цивільного населення.

Михайло Подоляк додає, що якщо ще хтось починає говорити, що може ще про щось потрібно домовлятись, то після таких актів зрозуміло, що з Росією немає про що спілкуватись.

Це безпосередньо фіксація злочинності російської держави в цілому. Не просто окремих елементів, інститутів, а саме держави як ідеології.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що вбивство полоненого — це черговий воєнний злочин і злочинцям за нього обов’язково доведеться відповідати.

Це приклад їх національної нікчемності та слабкості.

Вбивство полоненого – це черговий воєнний злочин росіян. Це елемент цілеспрямованої політики терору, яку відбілює кремлівська пропаганда міфами про «нацистів».



За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї. Знайдемо всіх. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023

Про початок розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини вже розпочав Офіс Генерального прокурора. Про це повідомляє Генпрокурор Андрій Костін.

За словами посадовця Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що розстріл українського захисника, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій.

Коли у всьому світі слова Слава Україні викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють…

Омбудсман додав, що йому дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Тому мета України та всього демократичного світу — притягнути РФ до відповідальності.

Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Відреагували на відео й українські митці. Так український художник та ілюстратор Нікіта Тітов вже встиг створити ілюстрацію, яка дає відповідь, розстріляному захиснику.

Автор Нікіта Тітов pic.twitter.com/LcgWa6G8LT — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 6, 2023

Воєнні злочини — це метод російської армії. Убивство мирних людей, удари по цивільних об’єктах, катування військовополонених. Усе це заборонено гуманітарним правом. Читай, які бувають воєнні злочини Росії, як фіксують, хто дає свідчення та для чого.

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