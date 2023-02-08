Катування цивільних на Херсонщині: підозри отримали дев’ять злочинців, зокрема екс-голова СБУ

Ми давно переконалися, що росіяни ненавидять українську націю та всіма способами намагаються винищити нас. Та найгірше розуміти, що й тут є українці, які ненавидять своє коріння. Ними можуть виявитися сусіди, продавчиня в улюбленому магазині чи вчитель твоєї дитини.

Учора Херсонська обласна прокуратура заочно вручила підозру колишньому голові СБУ Олександру Якименку, що був очільником незаконних збройних формувань. Також підозри отримали ще вісім осіб, які раніше працювали в правоохоронних органах.

За даними слідства, з квітня по травень 2022 року, за підтримки військового командування РФ, у Херсоні створено незаконне збройне формування — так звана Державна служба безпеки Херсонської області. Зараз також дивляться Це формування було аналогом ФСБ на тимчасово окупованих територіях. До його складу входили колаборанти. Вони контролювали населення та придушували будь-який спротив проти окупаційної влади. Відомо, що саме ці люди займалися катуваннями херсонців: в одній із будівель учасники незаконних збройних формувань утримували в нелюдських умовах та катували цивільних. Це були психічні та фізичні наруги, імітація розстрілів та катування електричним струмом. Затримання мирних мешканців відбувалося під різними приводами, а отримати свободу подекуди вони могли, лише заплативши “викуп”.

На підставі зібраних доказів керівнику НЗФ та його членам повідомлено про підозру у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України,

державній зраді,

створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань,

порушенні законів та звичаїв війни.