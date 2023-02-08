Пытки гражданских в Херсонской области: подозрения получили девять преступников, в том числе экс-голова СБУ

Мы давно убедились, что россияне ненавидят украинскую нацию и всеми способами пытаются истребить нас. Но хуже всего понимать, что и здесь есть украинцы, которые ненавидят свои корни. Ими могут оказаться соседи, продавец в любимом магазине или учитель твоего ребенка.

Вчера Херсонская областная прокуратура заочно вручила подозрение бывшему главе СБУ Якименко Александру, который являлся главой незаконных вооруженных формирований. Также подозрения получили еще восемь человек, ранее работавших в правоохранительных органах.

По данным следствия, с апреля по май 2022 года, при поддержке военного командования РФ, в Херсоне создано незаконное вооруженное формирование — так называемую “Государственную службу безопасности Херсонской области”.

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Это формирование было аналогом ФСБ на временно оккупированных территориях. В ее состав входили коллаборанты. Они контролировали население и подавляли любое сопротивление против оккупационных властей.

Известно, что именно эти люди занимались пытками херсонцев: в одном из зданий участники незаконных вооруженных формирований содержали в бесчеловечных условиях и пытали гражданских. Это были психические и физические поругания, имитация расстрелов и пытки электрическим током.

Задержание мирных жителей происходило под разными предлогами, а получить свободу, в некоторых случаях, они могли только заплатив “выкуп”.

— На основании собранных доказательств, руководителю НЗФ и его членам доложено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, совершенных в условиях военного положения, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, а также нарушении законов и обычаев войны, — сообщают в уведомлении Офиса Генерального прокурора Украины.

Управление службы безопасности Украины в Херсонской области продолжит расследование этого дела.

Пытки гражданских в Херсонской области: подозрения получили девять преступников, в том числе экс-голова СБУ / 3 Фотографии

Напомним, что ранее в Херсоне нашли доказательства пыток детей. Причастны ли к этому коллаборанты, мы писали в нашем другом материале.

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