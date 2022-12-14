Камера с карематом: в Херсоне нашли детские камеры и доказательства пыток

Нам сложно и даже страшно об этом писать. Мир знает о зверствах россиян в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Изюме, Мариуполе — и это еще не последние известия с деоккупированных территорий. Но последняя новость стала одной из самых ужасных, и украинцы хотят, чтобы враг был наказан в соответствии с его бесчеловечными преступлениями.

В Херсонской области обнаружили пыточные… для детей. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Мы впервые зафиксировали пытки детей. Я лично увидел в Балаклее две камеры, которые находились одна напротив другой, — отчитывается Дмитрий Лубинец.

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По словам уполномоченного ВРУ по правам человека, один парень пробыл в такой пыточной в Балаклеи 90 дней. Он рассказал, что оккупанты пытали его: резали ножом, нагревали металл и выжигали часть тела, несколько раз выводили на расстрел и стреляли выше головы.

Я думал, что это дно. Нет. Дно мы увидели в Херсоне. В одной из пыточных мы обнаружили отдельную камеру, в которой держали детей.

В области уже обнаружили десять пыточных, четыре из которых — в самом Херсоне. По свидетельствам людей, находившихся в этих пыточных, все знали, что за стеной удерживают и пытают детей.

— Даже сами оккупанты называли это помещение детской камерой. Единственное, чем отличалась такая камера от другой — на полу лежало три тоненьких каремата для детей.

Зафиксирован не только факт пыток. Известно, что детям не давали воды, практически не давали еды, а также использовали психологическое давление.

Лубинец рассказал, что одного 14-летнего парня забрали в пыточную за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. В такие “камеры” попадали все дети, которые “сопротивлялись” оккупантам.

Сейчас россияне мстят Херсону и его жителям за собственное поражение и беспощадно разрушают город из тяжелого оружия: что происходит в Херсоне — в нашем материале.

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