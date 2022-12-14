Россияне хотят мести: Херсон ежедневно забрасывают ракетами и всеми видами вооружений

Этот район в Херсоне называется Остров. Его россияне обстреливают каждый день. Когда люди из других районов слышат, что журналисты собираются ехать на Остров, они говорят: “Ну вы и безумцы!” Потому что те, кто могут сюда не ездить, стараются этого не делать. Так уже девять месяцев.

Ситуация в Херсоне сейчас

Сюда прилетело в понедельник. Сейчас посреди обычного херсонского двора стоят два сожженных автомобиля, а в соседнем садике, где, к счастью, не было малышей, взрывной волной выбило окна. Громко и в день съемки.

Стекло вылетело у людей, подъезды разбиты, тепла нет уже давно. Наверное, два месяца. Жду, буду выезжать, — говорит житель Херсона Виктор.

А это дорога вглубь острова. Провода оборваны, и чинить их пока крайне опасно. Обстреливают прямо посреди дня. И куда попадет — неизвестно. Когда-то по этой дороге люди попадали на элитные дачи. Сейчас сюда наведываются единицы.

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Людмила и Анатолий строили свой дом пять лет. Заселились только в январе.

Мы еще даже ничего не доделали, хотели заселиться, чтобы иметь что-то свое, — рассказывает жительница Херсона Людмила Верхогляд.

С одной стороны озеро, с другой — Днепр. То, что когда-то было курортом, сейчас сцена из фильма ужасов.

Пока идет обстрел, лучше по большим дорогам не ездить. Поэтому под аккомпанемент взрывов пробираемся по улице Радостной в еще один дом. Его владельцы тоже строили пять лет — по всем новейшим технологиям.

Житель Херсона Александр Карпов показывает, что осталось от дома:

Прилетела мина в угол. Загорелась крыша, выгорело все. Дом тушили пять экипажей. Сын строил для себя дом, продал квартиру, машину, дачу и все, чтобы построить его.

Говорят, ужасы здесь начались именно с отступлением россиян. Те либо хотят мести, либо стремятся напугать местных.

— Херсон обстреливают из всех видов вооружения. Это и ствольная артиллерия, и танки, и РСЗО, и минометные обстрелы. Мы понимаем: чем ближе к Днепру, тем больше возможность попасть под обстрел, — говорит глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

И тише здесь будет, говорит глава ОВА, когда россиян удастся отодвинуть километров на 40. Между тем, херсонцы к обстрелам привыкают. И хотя признаются, что это очень страшно, но жить в оккупации было морально хуже.

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