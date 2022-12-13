Дроны Shahed снова активизировались: что известно о новой партии БПЛА в России и есть ли признаки нового массированного удара

Россия снова активизировала применение дронов Shahed против Украины. Британская разведка предполагает, что это может быть новая партия. Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал Яне Брензей об иранских дронах и их активизации, а также о массированных ракетных атаках.

По его словам, об объемах новой партии ничего не известно, однако Россия уже начала ее применять.

— Запускали их с восточной части Азовского моря — Краснодарский край. Оттуда было уже две атаки. Эти дроны сбивают на Южном направлении — Херсонская, Николаевская, Одесская области. Привлекаются все силы обороны.

Сейчас также смотрят

Первую атаку отбили лучше, на второй чуть меньший показатель сбивания дронов. Несмотря на это, показатель сбивания БПЛА достаточно высок, — подчеркнул он.

Юрий Игнат отметил, что россияне перенесли место пуска дронов, поскольку сместилась линия обороны — ВСУ освободили правый берег Херсонской области. Поэтому изменили место, чтобы ВСУ не смогли достать до него.

Признаки очередного массированного обстрела

По словам Юрия Игната, сейчас воздушные тревоги звучат, когда есть информация о возможном запуске баллистических ракет с Севера и Востока.

Бомбардировочная авиация противника после определенных событий, связанных с непонятными взрывами, была рассредоточена. Однако это не значит, что они не готовят очередную атаку.

Он сообщил: информации, что Россия получила иранские баллистические ракеты, нет. Однако она пытается это сделать, потому что испытывает дефицит своих. По его словам, нет средств, которые 100% могли бы сбивать баллистические ракеты.

Есть несколько современных модифицированных комплексов. Однако, чтобы защитить Украину по всем направлениям, их нужно очень много. Лучше всего — вообще не допустить, чтобы Россия получила эти ракеты.

Из-за российских обстрелов сильно пострадала энергосистема Украины. Ранее мы давали ответы на самые частые вопросы об энергетике.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!