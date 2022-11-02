Fateh-110 и Zolfaghar: все об иранских баллистических ракетах, которые должны передать России

Иран поставляет России военные дроны и совсем скоро собирается передать баллистические ракеты.

Они будут использованы страной-агрессором против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины.

Какая стоимость и дальность баллистических иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar, их характеристики — читай в материале.

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Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Иранские ракеты летают по баллистической траектории, они не являются крылатыми (поэтому не меняют траекторию, у них просто нет такой функции).

Баллистические ракеты однимаются высоко вверх и летят резко вниз.

Как сообщает CNN, Иран ракеты может передать в большом объеме.

А именно около 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты.

ВСУ на прошлой недели сбили больше 300 иранских беспилотников такого типа.

Точных сроков о том, когда прибудут баллистические ракеты из Ирана в Россию, еще нет.

Fateh-110: характеристики

Fateh-110 — иранская мобильная твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (класс земля-земля).

Ее разработала организация аэрокосмической промышленности Ирана.

Первые Fateh-110 прошли летные испытания в 2002 году. После этого и началось массовое производство.

Ракета Fateh-110 имеет максимальную дальность пуска до 300 км.

Размер боевой части составляет до 650 кг.

Вес баллистической ракеты — 3450 кг.

Длина иранской ракеты — 8,86 м.

Это твердотопливная ракета, которая уходит корнями в советский комплекс Луна-М 60-х годов, скопированный под названием Zelzal в 90-х.

Время полета на 300 км ракеты Fateh-110 можно оценить примерно в 300-350 секунд.

Мощность боевой части Fateh-110 в два раза больше, чем у крылатой ракеты типа Калибр.

Fateh-110 может иметь повышенную точность попадания.

Это значит, что в некоторых моделях ракеты оператор может вести Fateh-110 (на коротких дистанциях) во время полета с помощью оптико-электронной станции.

Баллистическая ракета Zolfaghar: характеристики

Впервые эту двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету, у которой малая дальность, продемонстрировали в Тегеране шесть лет назад.

Баллистическая ракета входит в семейство Fateh-110. Но у Zolfaghar есть большая дальность полета — до 700 км.

Баллистическая ракета Zolfaghar является дальнейшим развитием Fateh-110, продемонстрированной в 2016 году.

Имеет заявленную дальность до 700 км.

Размер боевой части до 580 кг.

Длина — 10,3 м.

Ширина — 0,6 м.

По характеристикам Fateh-110 и Zolfaghar почти одинаковые, но, по мнению некоторых военных экспертов, они имеют более разрушительное воздействие, чем Точки У и Искандеры, изготовленные в России.

В ряде городов и поселков Украины из-за мощных ракетных обстрелов пропало электроснабжение, но рано паниковать.

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