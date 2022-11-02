Fateh-110 и Zolfaghar: все об иранских баллистических ракетах, которые должны передать России

Иран поставляет России военные дроны и совсем скоро собирается передать баллистические ракеты.
Они будут использованы страной-агрессором против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины.
Какая стоимость и дальность баллистических иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar, их характеристики — читай в материале.
Иранские ракеты летают по баллистической траектории, они не являются крылатыми (поэтому не меняют траекторию, у них просто нет такой функции).
Баллистические ракеты однимаются высоко вверх и летят резко вниз.
Баллистические ракеты однимаются высоко вверх и летят резко вниз.
Как сообщает CNN, Иран ракеты может передать в большом объеме.
А именно около 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты.
ВСУ на прошлой недели сбили больше 300 иранских беспилотников такого типа.
ВСУ на прошлой недели сбили больше 300 иранских беспилотников такого типа.
Точных сроков о том, когда прибудут баллистические ракеты из Ирана в Россию, еще нет.
Fateh-110 — иранская мобильная твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (класс земля-земля).
Ее разработала организация аэрокосмической промышленности Ирана.
Ее разработала организация аэрокосмической промышленности Ирана.
Первые Fateh-110 прошли летные испытания в 2002 году. После этого и началось массовое производство.
Впервые эту двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету, у которой малая дальность, продемонстрировали в Тегеране шесть лет назад.
Баллистическая ракета входит в семейство Fateh-110. Но у Zolfaghar есть большая дальность полета — до 700 км.
По характеристикам Fateh-110 и Zolfaghar почти одинаковые, но, по мнению некоторых военных экспертов, они имеют более разрушительное воздействие, чем Точки У и Искандеры, изготовленные в России.
В ряде городов и поселков Украины из-за мощных ракетных обстрелов пропало электроснабжение, но рано паниковать.
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