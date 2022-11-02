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Fateh-110 и Zolfaghar: все об иранских баллистических ракетах, которые должны передать России

Анна Голишевская, редактор сайта 02 ноября 2022, 14:30
Іранські ракети

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