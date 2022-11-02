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Fateh-110 і Zolfaghar: все про іранські балістичні ракети, які мають передати Росії

Анна Голішевська, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 14:30
Іранські ракети

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