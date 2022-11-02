Fateh-110 і Zolfaghar: все про іранські балістичні ракети, які мають передати Росії

Іран постачає Росії військові дрони і дуже скоро збирається передати балістичні ракети.

Країна-агресор використає їх проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України.

Яка вартість та дальність балістичних іранських ракет Fateh-110 та Zolfaghar, їхні характеристики — читай у матеріалі.

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Іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar

Іранські ракети літають балістичною траєкторією, вони не є крилатими (тому не змінюють траєкторію, у них просто немає такої функції).

Балістичні ракети виходять високо вгору і летять різко вниз. Як повідомляє CNN, Іран може передати ракети у великому обсязі.

Це близько 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети.

ЗСУ минулого тижня збили понад 300 іранських безпілотників такого типу. Точні терміни, коли прибудуть балістичні ракети з Ірану до Росії, наразі невідомі.

Fateh-110: характеристики

Fateh-110 — іранська мобільна твердопаливна балістична ракета малої дальності (клас земля-земля).

Її розробила організація аерокосмічної промисловості Ірану.

Перші Fateh-110 пройшли льотні випробування у 2002 році. Після цього почалося масове виробництво.

Ракета Fateh-110 має максимальну дальність запуску до 300 км.

Розмір бойової частини складає 650 кг.

Вага балістичної ракети — 3450 кг.

Довжина іранської ракети — 8,86 м-коду.

Це твердопаливна ракета, яка сягає корінням у радянський комплекс Місяць-М 60-х років, який був скопійований під назвою Zelzal у 90-х.

Час польоту на 300 км ракети Fateh-110 можна оцінити приблизно 300-350 секунд.

Потужність бойової частини Fateh-110 удвічі більша, ніж у крилатої ракети типу Калібр.

Fateh-110 може мати підвищену точність влучення.

Це означає, що у деяких моделях ракети оператор може вести Fateh-110 під час польоту за допомогою оптико-електронної станції.

Балістична ракета Zolfaghar: характеристики

Уперше цю двоступінчасту твердопаливну балістичну ракету, у якої мала дальність, продемонстрували в Тегерані шість років тому.

Балістична ракета входить до сімейства Fateh-110.

Zolfaghar має велику дальність польоту – до 700 км.

Балістична ракета Zolfaghar є розвиненим наступником Fateh-110, продемонстрованим у 2016 році.

Має заявлену дальність до 700 км.

Розмір бойової частини 580 кг.

Довжина — 10,3 м.

Ширина — 0,6 м.

За характеристиками Fateh-110 і Zolfaghar майже однакові, але, на думку деяких військових експертів, вони мають більш руйнівний вплив, ніж Точки У та Іскандери, виготовлені в Росії.

У низці міст та селищ України через потужні ракетні обстріли зникло електропостачання, але панікувати зарано.

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