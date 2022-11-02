Fateh-110 і Zolfaghar: все про іранські балістичні ракети, які мають передати Росії

Іран постачає Росії військові дрони і дуже скоро збирається передати балістичні ракети.
Країна-агресор використає їх проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України.
Яка вартість та дальність балістичних іранських ракет Fateh-110 та Zolfaghar, їхні характеристики — читай у матеріалі.
Іранські ракети літають балістичною траєкторією, вони не є крилатими (тому не змінюють траєкторію, у них просто немає такої функції).
Балістичні ракети виходять високо вгору і летять різко вниз. Як повідомляє CNN, Іран може передати ракети у великому обсязі.
Це близько 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети.
Це близько 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети.
ЗСУ минулого тижня збили понад 300 іранських безпілотників такого типу. Точні терміни, коли прибудуть балістичні ракети з Ірану до Росії, наразі невідомі.
Fateh-110 — іранська мобільна твердопаливна балістична ракета малої дальності (клас земля-земля).
Її розробила організація аерокосмічної промисловості Ірану.
Її розробила організація аерокосмічної промисловості Ірану.
Перші Fateh-110 пройшли льотні випробування у 2002 році. Після цього почалося масове виробництво.
Уперше цю двоступінчасту твердопаливну балістичну ракету, у якої мала дальність, продемонстрували в Тегерані шість років тому.
Балістична ракета входить до сімейства Fateh-110.
Балістична ракета входить до сімейства Fateh-110.
Zolfaghar має велику дальність польоту – до 700 км.
За характеристиками Fateh-110 і Zolfaghar майже однакові, але, на думку деяких військових експертів, вони мають більш руйнівний вплив, ніж Точки У та Іскандери, виготовлені в Росії.
У низці міст та селищ України через потужні ракетні обстріли зникло електропостачання, але панікувати зарано.
Ми розповімо тобі, як вижити без світла — у пригоді стануть не лише ліхтарики.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!