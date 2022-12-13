Україна

Дрони Shahed знову активізувалися: що відомо про нову партію БПЛА в Росії та чи є ознаки нового масованого удару

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 12:00

Більше відео
0:03:45
ферма з Чернігівщини
Пережили пекло і самотужки вивозили худобу з-під обстрілів: як рятувалася ферма на Чернігівщині
0:02:42
Велика Писарівка
Найпотужніший обстріл від початку війни! Як живе прикордонна Велика Писарівка
Ліцензія на зберігання пального для генератора: як отримати та який штраф
Користуєшся генератором, а є ліцензія на зберігання пального? Розповідаємо, як її отримати та який штраф
Відповіді на питання про українську енергетику
Досить вірити у фейки та ворожити на кавовій гущі! Відповіді на усі питання про українську енергетику, які тебе хвилювали
Дивитись більше

Останні відео
0:03:45
ферма з Чернігівщини

Пережили пекло і самотужки вивозили худобу з-під обстрілів: як рятувалася ферма на Чернігівщині
0:07:08
Нова партія Shahed в Росії: Юрій Ігнат про можливий масований обстріл
Дрони Shahed знову активізувалися: що відомо про нову партію БПЛА в Росії та чи є ознаки нового масованого удару
0:02:42
Велика Писарівка
Найпотужніший обстріл від початку війни! Як живе прикордонна Велика Писарівка
Ліцензія на зберігання пального для генератора: як отримати та який штраф
Користуєшся генератором, а є ліцензія на зберігання пального? Розповідаємо, як її отримати та який штраф
Відповіді на питання про українську енергетику
Досить вірити у фейки та ворожити на кавовій гущі! Відповіді на усі питання про українську енергетику, які тебе хвилювали
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:14:44
Новий закон Про медіа: що зміниться та чи приймуть його
Створений для нової реальності інформаційного простору — розбір нового закону Про медіа та чи ухвалять його
День Сухопутних військ України 2022: привітання Залужного, Резнікова та Генштабу
Першими підіймають наші прапори над звільненими землями — День Сухопутних військ України
0:03:27
Медики з Дніпра
Рятують бійців від ампутацій! Медики з Дніпра роблять неможливе
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
ферма з Чернігівщини
Читати далі
Пережили пекло і самотужки вивозили худобу з-під обстрілів: як рятувалася ферма на Чернігівщині
Велика Писарівка
Читати далі
Найпотужніший обстріл від початку війни! Як живе прикордонна Велика Писарівка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь