Дрони Shahed знову активізувалися: що відомо про нову партію БПЛА в Росії та чи є ознаки нового масованого удару

Росія знову активізувала застосування дронів Shahed проти України. Британська розвідка припускає, що це може бути нова партія. Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів Яні Брензей про іранських дронів та їх активізацію, а також про масовані ракетні атаки.

За його словами, про обсяги нової партії нічого невідомо, проте Росія вже почала її застосовувати.

— Запускали їх зі східної частини Азовського моря — Краснодарський край. Звідти було вже дві атаки. Ці дрони збивають на Південному напрямку — Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Залучаються всі сили оборони.

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Першу атаку відбили краще, на другій трохи менший показник збиття дронів. Попри це показник збиття БПЛА доволі високий, — підкреслив він.

Юрій Ігнат зазначив, що росіяни перенесли місце пуску дронів, адже змістилася лінія оборони — ЗСУ звільнили правий берег Херсонщини. Тому змінили місце, щоб ЗСУ не змогли дістати до нього.

Ознаки чергового масованого обстрілу

За словами Юрія Ігната, зараз повітряні тривоги звучать, коли є інформація про можливий запуск балістичних ракет з Півночі та Сходу.

Бомбардувальна авіація противника після певних подій, пов’язаних з незрозумілими вибухами, була розосереджена. Проте це не означає, що вони не готують чергову атаку.

Він повідомив: інформації, що Росія отримала іранські балістичні ракети, немає. Проте вона намагається це зробити, адже відчуває дефіцит своїх. За його словами, немає засобів, які 100% могли б збивати балістичні ракети.

Існують кілька сучасних модифікованих комплексів. Проте, щоб захистити Україну по всіх напрямках, їх потрібно дуже багато. Найкраще — взагалі не допустити, щоб Росія отримала ці ракети.

Через російські обстріли сильно постраждала енергосистема України. Раніше ми давали відповіді на найчастіші питання про енергетику.

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