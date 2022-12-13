Досить вірити у фейки та ворожити на кавовій гущі! Відповіді на усі питання про українську енергетику, які тебе хвилювали

Світло зараз не лише в наших серцях завдяки ЗСУ, але й у наших думках, але вже через ворожі обстріли. Окупанти практично щотижня здійснюють чергові атаки по українській енергосистемі та сподіваються досягти своїх злочинних планів терористичними методами.

Водночас зі своїми атаками противник починає поширювати чимало дезінформації та намагається проводити інформаційно-психологічні операції.

Щоб не вірити у всілякі нісенітниці, що намагаються закласти нам у голови загарбники, необхідно отримувати достовірну інформацію. Тож Вікна зібрали відповіді на найпопулярніші питання українців про стан енергетичної системи України.

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Кому насправді першому вмикають світло?

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритетність підключення українців до електроенергії.

Наразі у першу чергу заживлюють критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні. Потім енергія йде до військово-промислового комплексу.

Принцип “все для фронту” залишається абсолютно незмінним.

Наступний пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Це можуть бути, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Далі отримує світло житловий сектор.

А вже після цих чотирьох груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти.

Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими.

Чому в деяких будинках світло є частіше і довше, ніж в інших?

Деяким споживачам дійсно давали електроенергію раніше, ніж іншим. Таку “несправедливість” можна пояснити.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповідає, що деякі будинки можуть знаходитись на одній мережі з критичною інфраструктурою, такою як котельні чи лікарні. Просто вмикати світло одному об’єкту та оминати житлові будинки не вийде, тому ці споживачі також отримують електроенергію в першу чергу.

Також може бути, що деякі будинки знаходяться на лініях “автоматичного частотного розвантажування”, які мають бути під напругою.

Це свого роду “запобіжники” чи “автомати” для енергобезпеки країни, — пояснює Максим Марченко.

Чому графіки відключень електроенергії не працюють?

Часто у мережі можна зустріти як жарти, так і нарікання на те, що графіки відключення світла практично не працюють. Чому так — розповів очільник Київської ОВА Олексій Кулеба на прикладі столиці.

Пояснення досить просте — ворожі обстріли тривають, як і ліквідація їхніх наслідків. Тому досить часто можуть працювати аварійні відключення.

Маємо чіткий план, як в найближчі дні стабілізувати ситуацію.

Максим Марченко додає, що поки не будуть відремонтовані основні об’єкти енергетики, то створити зрозумілі графіки відключень фактично немає можливості.

Чому разом зі світлом зникає мобільний зв’язок?

Найкраще пояснити стан зв’язку та інтернету під час відключень можуть лише мобільні оператори. Зокрема, телеком-експерт Олександр Глущенко говорить виднню Фокус, що акумуляторних батарей на базових станціях вистачає на чотири — шість годин.

Звісно, цього достатньо, щоб у мирний час відновити електропостачання та штатну роботу або підвезти мобільний генератор. Також станції зв’язку обладнані резервними джерелами живлення. Проте їхніх потужностей не завжди вистачає.

Крім того, після відключення світла чимала кількість абонентів починають активніше використовувати мобільний зв’язок, тому навантаження на мережу зростає, а якість її роботи знижується.

Також важливо пам’ятати, що довготривалі відключення можуть повторюватись кілька разів на день, тому акумулятори на станціях не встигають поновити запас енергії. Через це може зникати мобільний зв’язок та інтернет.

Чи використовує Україна потужності альтернативної енергетики?

По всій Україні використовуються всі можливі потужності енергетики, зокрема й альтернативної — сонячні та вітрові електростанції.

Чи продає Україна електроенергію за кордон?

Це дуже поширений фейк, який намагається популяризувати країна-агресорка в українському суспільстві.

Однак голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу в медіацентрі Україна — Укрінформ одразу спростував цю інформацію.

Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня, крапка. Цей експорт заборонений. Він не може відбуватися.

— Укренерго навіть не розподіляє доступ до міждержавних ліній електропередач для експорту.

Володимир Кудрицький наголосив, що це відверта маніпуляція, оскільки все, що генерують українські електростанції, залишається та споживається лише в Україні.

— Ми наразі маємо обмеження електроспоживання у всій країні не через те, що хтось її експортує, не тому, що хтось повільно ремонтує, а тому, що у нас практично щотижня відбувається масована ракетна атака РФ на українську енергосистему, — пояснив він.

Російські окупанти ведуть війну не лише на полі бою. У сукупності з масованими обстрілами наших підрозділів на фронті та житлових будинків в тилу, загарбники нищать українську інфраструктуру й усіма силами намагаються перекрити постачання допомоги Україні від союзників.

Читай також інтерв’ю Ярослава Демченкова, заступника міністра енергетики, про те, як Україна бореться на енергетичному фронті.

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