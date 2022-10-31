Зникають разом зі світлом — чому не працює інтернет та мобільний зв’язок під час відключення електроенергії

Під час аварійних або планових відключень електропостачання трапляється так, що не працює мобільний зв’язок та інтернет. Як це пов’язано та чому зникає зв’язок — дивись у матеріалі.

Чому зникає мобільний зв’язок та інтернет разом зі світлом

Чому під час відключень світла зникає мобільний зв’язок та інтернет, з’ясувало видання Фокус. Мобільні оператори пояснюють стан зв’язку та інтернету під час відключень так:

Акумуляторних батарей на базових станціях вистачає на чотири – шість годин, і цього достатньо, щоб у мирний час відновити електропостачання та штатну роботу або підвезти мобільний генератор, — розповідає телеком-експерт Олександр Глущенко.

Станції зв’язку обладнані резервними джерелами живлення. На початок року їх налічувалось понад 120 тис. Проте їхніх потужностей не завжди вистачає, коли віялові або планові відключення тривають понад чотири години.

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Після того, як зникає електропостачання, тисячі абонентів активніше використовують мобільний інтернет, через що швидкість його суттєво знижується.

Якщо відключення понад чотири години повторюються кілька разів на день, акумулятори на станціях не встигають поновити запас енергії, тому може зникати мобільний зв’язок та інтернет.

Якщо в тебе під час відключень електропостачання постійно немає зв’язку, це означає, що у твоєму регіоні недостатньо систем живлення провайдера або вони несправні.

Телеком-спеціаліст Роман Хіміч розповідає, що українські системи обладнані резервним живленням, проте через кількість областей без живлення вони можуть не справлятися.

На відміну від європейських, українські мережі використовують системи резервного живлення на більшості базових станцій, а в операторів достатньо пересувних дизель-генераторів, які можна оперативно розгорнути для підтримки мереж.

Через непередбачуваність і масштабність ракетних атак, мобільні оператори не встигають докупити системи резервного живлення, але під час довгих відключень везуть дизель-генератори по областях України.

Проте якщо енергетичний терор Росії продовжиться, кількість систем живлення в Україні для мобільного зв’язку суттєво не допоможе, адже можливості для побудови паралельної електромережі немає, як і гарантії її безпеки.

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