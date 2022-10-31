Зникають разом зі світлом — чому не працює інтернет та мобільний зв’язок під час відключення електроенергії

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 16:00
Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет разом зі світлом
Фото: Pexels

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