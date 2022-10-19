Про це краще не говорити: чи можуть росіяни слухати наші розмови та які застосунки безпечні для спілкування

Допомагати Збройним силам України можна не лише фінансово, а й нерозголошенням важливої інформації. Ворог може використати дані проти тебе й українців. Дивись у нашому матеріалі, про що не можна говорити по телефону та які є безпечні месенджери.

Про що не можна говорити по телефону

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, чи можуть росіяни прослуховувати телефони українців, а також прокоментував, чи безпечно використовувати для спілкування альтернативні месенджери.

Якщо ми говоримо про те, чи прослуховують нас росіяни так, як прослуховуємо їх ми, то точно ні. Вони не мають доступу до мереж наших операторів, усе передається у зашифрованому вигляді.

Натомість прослуховувати розмови українців можуть легальні спецслужби, якщо виконують певні завдання. Навіть якщо росіянам прослухати розмови не вдається, обговорювати українських військових, їхні позиції та плани все одно не можна.

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У багатьох родичі зараз служать у військах, тому не слід запитувати у них інформацію, де вони перебувають. Десь поряд може бути людина, яка може бути агентом російських спецслужб.

Якщо ти або твої близькі перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, краще не обговорювати важливе і в соціальних мережах. Це може бути небезпечно як для тебе, так і для тих, про кого йдеться.

Які є безпечні месенджери

Щоб не бути прослуханими, багато українців використовують різноманітні застосунки для зв’язку. Та чи безпечні вони?

Юрій Щиголь вважає, що можна користуватися застосунками Signal та Briar, адже вони мають відкритий код. За ним можна прослідкувати, чи не пішли дані кудись іще.

Раніше ми розповідали, як захистити акаунти, якщо загубився телефон.

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