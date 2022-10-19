Об этом лучше не говорить: могут ли россияне слушать наши разговоры и какие приложения безопасны для общения

Помогать Вооруженным силам Украины можно не только финансово, но и неразглашением важной информации. Враг может использовать данные против тебя и украинцев. Смотри в нашем материале, о чем нельзя говорить по телефону и какие есть безопасные мессенджеры.

О чем нельзя говорить по телефону

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, могут ли россияне прослушивать телефоны украинцев, а также прокомментировал, безопасно ли использовать для общения альтернативные мессенджеры.

Если мы говорим о том, прослушивают ли нас россияне так, как прослушиваем их мы, то точно нет. Они не имеют доступа к сетям наших операторов, все передается в зашифрованном виде.

Прослушивать разговоры украинцев могут легальные спецслужбы, если выполняют определенные задачи. Даже если россиянам прослушать разговоры не удается, обсуждать украинских военных, их позиции и планы все равно нельзя.

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У многих родственники сейчас служат в войсках, поэтому не следует спрашивать у них информацию, где они находятся. Где-то рядом может находиться человек, который может быть агентом российских спецслужб.

Если ты или твои близкие находитесь на временно оккупированных территориях, лучше не обсуждать важное и в социальных сетях. Это может быть опасно как для тебя, так и для тех, о ком идет речь.

Какие есть безопасные мессенджеры

Чтобы не быть прослушанным, многие украинцы используют различные приложения для связи. Но безопасны ли они?

Юрий Щиголь считает, что можно использовать приложения Signal и Briar, ведь они имеют открытый код. За ним можно проследить, не пошли ли данные куда-нибудь еще.

Ранее мы рассказывали, как защитить аккаунты, если потерялся телефон.

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