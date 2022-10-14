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Це вже не тестове попередження! Розповідаємо, як працює система SMS-оповіщення від ДСНС

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 07:00
Сповіщення від ДСНС
Фото: Telegram

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