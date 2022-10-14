Це вже не тестове попередження! Розповідаємо, як працює система SMS-оповіщення від ДСНС

Війна з Росією триває, а ядерний шантаж з боку її очільника лиш посилюється, тож небезпека над Україною зберігається й зараз. Донедавна ДСНС тестувало свої оповіщення про загрозу на території України та її областей.

А 11 жовтня українці отримали на мобільні телефони вперше уже не тестове попередження від ДСНС.

Про що варто згадати українцям та як працює система оповіщення від ДСНС, ми пояснюємо далі.

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За словами прес-офіцера ДСНС Олександра Хорунжого, система оповіщення працює не тільки під час повітряних тривог, а й під час небезпеки природного, екологічного та техногенного характеру.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію надходять миттєво, навіть за умови поганого зв’язку.

До системи оповіщення залучені всі мобільні оператори України. Сам звук — це налаштування не ДСНС, а мобільного телефона. У кожному телефоні є сигнал alarm, і його неможливо змінити на якусь заспокійливу мелодію.

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Сповіщення від ДСНС поки що не можуть прийти на кнопкові мобільні телефони та смартфони, на яких не оновлена операційна система. Але у ДСНС планують, що в грудні вони приходитимуть уже в режимі безперебійної роботи.

ДСНС закликає не вимикати систему оповіщення, оскільки надалі це будуть сигнали, що попереджатимуть про загрозу життю та здоров’ю людини.

А про те, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації та економити заряд телефона, ми розповідали тобі раніше.

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