Это уже не тестовое предупреждение! Рассказываем, как работает система SMS-уведомлений от ГСЧС

Война с Россией продолжается, а ядерный шантаж со стороны ее руководителя только усиливается, так что опасность над Украиной сохраняется и сейчас. До недавнего времени ГСЧС тестировало свои оповещения об угрозе на территории Украины и ее областей.

А 11 октября украинцы получили на мобильные телефоны впервые уже не тестовое предупреждение от ГСЧС.

О чем следует помнить украинцам и как работает система оповещения от ГСЧС, мы объясняем дальше.

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По словам пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого, система оповещения работает не только во время воздушных тревог, но и во время опасности природного, экологического и техногенного характера.

Сообщения о чрезвычайной ситуации поступают мгновенно, даже при плохой связи.

В систему оповещения включены все мобильные операторы Украины. Сам звук — это настройка не ГСЧС, а мобильного телефона. В каждом телефоне есть сигнал alarm, и его невозможно изменить на какую-либо успокаивающую мелодию.

Читать по теме Пропала мобильная сеть? Рассказываем альтернативные способы коммуникации от ГСЧС Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала альтернативные способы коммуникации и вызова экстренных служб.

Уведомления от ГСЧС пока не могут прийти на кнопочные мобильные телефоны и смартфоны, на которых не обновлена ​​операционная система. Но ГСЧС планирует, что в декабре оповещения будут приходить уже в режиме бесперебойной работы.

ГСЧС призывает не выключать систему оповещения, поскольку в дальнейшем это будут сигналы, предупреждающие об угрозе жизни и здоровью человека.

А о том, как оставаться на связи в критической ситуации и экономить заряд телефона, мы рассказывали тебе ранее.

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