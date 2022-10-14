Это уже не тестовое предупреждение! Рассказываем, как работает система SMS-уведомлений от ГСЧС

Война с Россией продолжается, а ядерный шантаж со стороны ее руководителя только усиливается, так что опасность над Украиной сохраняется и сейчас. До недавнего времени ГСЧС тестировало свои оповещения об угрозе на территории Украины и ее областей.
А 11 октября украинцы получили на мобильные телефоны впервые уже не тестовое предупреждение от ГСЧС.
О чем следует помнить украинцам и как работает система оповещения от ГСЧС, мы объясняем дальше.
По словам пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого, система оповещения работает не только во время воздушных тревог, но и во время опасности природного, экологического и техногенного характера.
Сообщения о чрезвычайной ситуации поступают мгновенно, даже при плохой связи.
Сообщения о чрезвычайной ситуации поступают мгновенно, даже при плохой связи.
В систему оповещения включены все мобильные операторы Украины. Сам звук — это настройка не ГСЧС, а мобильного телефона. В каждом телефоне есть сигнал alarm, и его невозможно изменить на какую-либо успокаивающую мелодию.
Уведомления от ГСЧС пока не могут прийти на кнопочные мобильные телефоны и смартфоны, на которых не обновлена операционная система. Но ГСЧС планирует, что в декабре оповещения будут приходить уже в режиме бесперебойной работы.
ГСЧС призывает не выключать систему оповещения, поскольку в дальнейшем это будут сигналы, предупреждающие об угрозе жизни и здоровью человека.
ГСЧС призывает не выключать систему оповещения, поскольку в дальнейшем это будут сигналы, предупреждающие об угрозе жизни и здоровью человека.
А о том, как оставаться на связи в критической ситуации и экономить заряд телефона, мы рассказывали тебе ранее.
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