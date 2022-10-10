Экономь мобильный интернет: как оставаться на связи в критической ситуации

Сегодня утром Россия атаковала инфраструктуру по всей стране. Враг также нанес удар по объектам, обеспечивающим работу связи.
Поэтому Госспецсвязи рекомендует ограничить потребление мобильного интернета и общение по телефону до минимума и дает рекомендации, как оставаться на связи в критической ситуации.
Ранее мы рассказывали, что делать, если не станет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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