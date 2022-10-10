Экономь мобильный интернет: как оставаться на связи в критической ситуации

Сегодня утром Россия атаковала инфраструктуру по всей стране. Враг также нанес удар по объектам, обеспечивающим работу связи.

Поэтому Госспецсвязи рекомендует ограничить потребление мобильного интернета и общение по телефону до минимума и дает рекомендации, как оставаться на связи в критической ситуации.

Что делать, если пропала мобильная связь

если ты находишься в укрытии, спроси местных, есть ли в нем интернет. Некоторые бомбоубежища и укрытия оборудованы сетью Wi-Fi;

если есть возможность, не записывай и не посылай длинные видео. Чтобы оставаться на связи, пиши sms;

это касается звонков и видеозвонков;

сократи все разговоры до минимума. Бывают ситуации, когда кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую;

ограничь трафик в настройках приложений, сделай наименьшее разрешение в настройках видео на YouTube;

отключи режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах;

если не работает сеть твоего оператора, воспользуйся национальным роумингом;

загрузи необходимую информацию в память смартфона или запиши это на бумажке.

Для безопасности Госспецсвязи также рекомендует следовать следующим советам:

подпишись на каналы тех служб, которые оказывают первую помощь (ГСЧС, органы государственной и местной власти и т.д.);

установи мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь в случае, если сеть исчезнет. Радиус работы таких приложений до 60-100 м. Они подходят как на Android, так и на iOS. Это: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie;

не выходи из укрытия до окончания сигнала тревоги, даже если в укрытии нет связи.

Что делать украинцам, если исчезла мобильная связь: экстренные ситуации

для того чтобы вызвать ГСЧС, звони на 112. Если мощности сети недостаточно, пришли сообщения близким с просьбой позвонить по телефону или попроси соседей, чтобы они это сделали за тебя. Укажи следующие данные: адрес, состояние здоровья и потребности.

если нет связи, сохрани эту информацию в черновиках и пришли тогда, когда появится связь.

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