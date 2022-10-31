Исчезают вместе со светом — почему не работает интернет и мобильная связь при отключении электроэнергии

Во время аварийных или плановых отключений электроснабжения случается так, что не работает мобильная связь и интернет. Как это связано и почему исчезает связь, смотри в материале.

Почему исчезает мобильная связь и интернет вместе со светом

Почему при отключении света исчезает мобильная связь и интернет, выяснило издание Фокус. Мобильные операторы объясняют состояние связи и интернета при отключении так:

Аккумуляторных батарей на базовых станциях хватает на четыре – шесть часов, и этого достаточно, чтобы в мирное время возобновить электроснабжение и штатную работу или подвезти мобильный генератор, — рассказывает телеком-эксперт Александр Глущенко.

Станции связи оборудованы резервными источниками питания. К началу года их насчитывалось более 120 тыс. Однако их мощностей не всегда хватает, когда веерные или плановые отключения продолжаются более четырех часов.

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После исчезновения электроснабжения тысячи абонентов активнее используют мобильный интернет, из-за чего его скорость существенно снижается.

Если отключение более четырех часов повторяется несколько раз в день, аккумуляторы на станциях не успевают восстановить запас энергии, поэтому может исчезать мобильная связь и интернет.

Если у тебя при отключении электроснабжения постоянно нет связи, это означает, что в твоем регионе недостаточно систем питания провайдера или они неисправны.

Телеком-специалист Роман Химич рассказывает, что украинские системы оборудованы резервным питанием, однако из-за количества областей без питания они могут не справляться.

В отличие от европейских, украинские сети используют системы резервного питания на большинстве базовых станций, а у операторов достаточно передвижных дизель-генераторов, которые можно оперативно развернуть для поддержки сетей.

Из-за непредсказуемости и масштабности ракетных атак мобильные операторы не успевают докупить системы резервного питания, но во время долгих отключений везут дизель-генераторы по областям Украины.

Однако, если энергетический террор России продолжится, количество систем питания в Украине для мобильной связи существенно не поможет, ведь возможности для построения параллельной электросети нет, как и гарантии ее безопасности.

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