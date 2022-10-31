Исчезают вместе со светом — почему не работает интернет и мобильная связь при отключении электроэнергии

Анастасия Грубрина, редактор сайта 31 октября 2022, 16:00
Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет разом зі світлом
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