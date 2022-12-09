Інтерв'ю

Війна йде не лише на полі бою: Демченков про те, як Україна бореться на енергетичному фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 19:00
Ярослав Демченков
Фото: Facebook

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