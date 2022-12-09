Війна йде не лише на полі бою: Демченков про те, як Україна бореться на енергетичному фронті

Російські окупанти ведуть війну не лише на полі бою. У сукупності з масованими обстрілами наших підрозділів на фронті та житлових будинків в тилу загарбники нищать українську інфраструктуру й усіма силами намагаються перекрити постачання допомоги Україні від союзників.

У цьому впевнений заступник міністра енергетики Ярослав Демченков. Також у своєму інтерв’ю спеціальному кореспонденту LIGA.net Богдану Заїці посадовець розповів, як наш ворог воює на енергетичному фронті, як Україні вдається йому протистояти та хто нам у цьому допомагає.

Про війну на енергетичному фронті

Війна йде не лише на полі бою.

Росія різними способами намагається послабити санкції, вплинути на європейське суспільство або політиків. У Путіна взимку є головний козир — “генерал холод”. І він дуже хоче використати цей ресурс.

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Щойно ворогу стає відомо, що ми звертаємося по допомогу, він залучає свої важелі впливу.

Саме тому нам доводиться воювати на два фронти: один в Україні на полі бою, а другий — в Європі, де ми обстоюємо українську позицію та лобіюємо санкції проти Росії.

Про поширення фейків в українському інфопросторі

Навіть в українському інфополі нам доводиться дуже часто спростовувати багато фейків, які поширює тут Росія.

Вона зараз активно поширює меседж, що Україна начебто експортує електроенергію, поки населення сидить у темноті. Це неправда.

Ворог навмисно це робить, щоб підбурити наше суспільство. Вони нав’язують нам перемовини, щоб потім підготуватися та знову атакувати.

Хто допомагає Україні на енергетичному полі бою

З першого дня війни ми налагодили спеціальні канали комунікацій з міжнародними партнерами.

Допомога різна. Одні країни надають нам кошти, інші — шукають для нас обладнання, допомагають інформацією чи контактами, санкціями проти Росії.

За підтримки Єврокомісії на базі Секретаріату Енергетичного співтовариства створено Спеціальний фонд підтримки енергетичного сектору. Звідти всі кошти, які надходять від країн та організацій, спрямовуються на ремонти та відновлення українського енергосектору.

Усі закупівлі проводить Проект енергетичної безпеки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Серед головних донорів фонду — Велика Британія, Німеччина, Данія, Асоціація європейських енергетичних регуляторів. На підході Чехія, Австрія, Франція та Швейцарія.

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Як всередині країни вдається розв’язувати проблеми

Певні запаси обладнання були у всіх українських компаній. Наші запаси обладнання були значно більшими, ніж у країнах ЄС.

Ми розуміли, що Росія почне бити по енергетичній інфраструктурі, але ніхто навіть не міг уявити, що вони будуть настільки масштабними.

Також проблема в тому, що у спадок від Радянського Союзу Україна отримала сильну енергетичну систему — з потужними лініями електромереж, щоб транспортувати електроенергію з атомних електростанцій. В Європі такої потужної енергомережі немає.

Росіяни за порадою своїх енергетиків б’ють, зокрема, й по наших потужних підстанціях. Тому є певні виклики з пошуком спеціального обладнання.

Про те, як визначаються потреби підприємств

Ще раніше Міненерго проводило регулярні робочі наради з ключовими компаніями енергетичного сектору. Там обговорюються виклики та потреби енергетичної галузі.

Усі енергокомпанії, незалежно від власників — приватна вона чи державна, активно беруть у них участь. Так ми розуміємо масштаби проблеми та координуємо дії.

Швидкість ухвалення рішень і якість координації дій в умовах війни — життєво необхідні параметри.

Також при Міненерго працює спеціальна комісія з представників міністерства, USAID, незалежних експертів, представників різних урядових організацій.

Вона має інформацію про потреби всіх енергетичних компаній, визначає їхню пріоритетність, формує списки, розподіляє отриману допомогу.

Щойно списки потреб сформовано чи оновлено, вони відразу різними каналами передаються партнерам.

Про транспортування обладнання

Завозять українські компанії, десь нам допомагає Енергетичне співтовариство. Також активно допомагає українсько-німецьке енергетичне партнерство GIZ і Go Local.

Щоб приймати, перевіряти робочий стан та розподіляти обладнання, ми створили спеціальний хаб. Проте обладнання йде не тільки через нього, а й напряму від, наприклад, виробника до компанії.

Також раніше очільниця німецького посольства в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю розповіла про енергетичну кризу, поставки зброї та українців за кордоном.

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