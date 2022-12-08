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Ви боретесь і за нашу свободу! Послиня Німеччини в Україні про поставки зброї, енергетичну кризу та українців закордоном

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Грудня 2022, 18:42
Анка Фельдгузен
Фото: Getty Images

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