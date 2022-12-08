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Вы боретесь и за нашу свободу! Посол Германии в Украине о поставках оружия, энергетическом кризисе и украинцах за границей

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 08 декабря 2022, 18:42
Анка Фельдгузен
Фото: Getty Images

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