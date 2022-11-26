Интервью

Здесь решается будущее всей Европы! Посол Швеции Тобиас Тиберг о войне в Украине

Виктория Мельник, редактор сайта 26 ноября 2022, 14:00
Тобиас Тиберг
Фото: Facebook

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