Здесь решается будущее всей Европы! Посол Швеции Тобиас Тиберг о войне в Украине

В случае Украины концепт нейтралитета теряет любую актуальность. Об этом Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг сказал в интервью ведущим проекта KYIV NOT KIEV, Татьяне Гайдук и Полине Иванишин, которые при поддержке иностранных дипломатов развенчивают мифы об Украине и противодействуют российской дезинформации.

О жизни в Киеве после 24 февраля, пророссийских нарративах в мире и о поддержке Швеции — рассказываем дальше.

По словам Тиберга, сейчас жизнь в столице Украины сильно изменилась. Но признается: ему действительно посчастливилось быть в такое время в Киеве, ведь именно здесь решается будущее всей Европы.

Сейчас также смотрят

— Для тех, кто занимается вопросами внешней политики, как я, не найти лучшего места. Это, конечно, очень тяжелые времена для Украины. В то же время, это тот период, когда все, кто находится в Украине, чувствуют, что мы в месте, где творится история. И это то, что, несмотря на все трудности, профессионально очень ценно.

О войне в историческом аспекте

Известно, что Россия пытается обратить внимание мира, придумывая десятки нарративов, которые изображают Украину нацистским, сатанистским государством.

Какую самую глупую вещь вы слышали об Украине и как ее воспринимают в Швеции?

— Возможно, комары-убийцы, которых, по мнению полномочного представителя России в НАТО, готовят или Украина, или НАТО. Это было смешно. Обвинения в сатанизме тоже довольно смешны, — говорит Тобиас Тиберг.

Но если серьезно, постоянный российский нарратив о том, что в Украине есть проблема с праворадикальным экстремизмом, является одним из самых опасных.

Потому что он, возможно, единственный, в который могут поверить люди, которые не слишком хорошо разбираются в ситуации в Украине.

Достаточно взглянуть на украинский парламент, чтобы понять, что это пустой нарратив. Ни разу в истории Украины в парламенте не была представлена ​​праворадикальная экстремистская партия, которая имела хотя бы какую-то способность влиять на национальную политику.

Швеция настолько родственна Украине, что эта тема никак не представлена ​​в шведской полемике.

Еще одним смешным мифом Тиберг считает российскую ложь о создании Украины Лениным. Это один из нарративов, который любит распространять российский президент.

— Трудно понять, что делать с подобными заявлениями. Потому что и начинать развенчивать что-то столь необоснованное и оторванное от реальности. Легче ответить на вопрос, существует ли в Украине проблема неонацизма. Ведь к ее объяснению можно подойти рационально.

Но если вопрос звучит: “была ли Украина основана Лениным?”, то откуда и начинать? Нет, он (Ленин — ред.) этого не делал. И этому очень, очень много исторических свидетельств.

Когда мы можем проследить первую связь между Украиной и Швецией?

— Это где-то X-XI век. Когда шведские викинги, воины и торговцы приплыли по Днепру. Если посмотреть дальше, на поздний XI, ранний XII век, это брак Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды.

Почему Владимиру Путину так тяжело признать украинскую государственность?

Не знаю. Похоже, он одержим идеей колонизации Украины, завоевания территории, которая когда-то была частью СССР.

Что не так с самой концепцией нейтралитета в мире, где сила преобладает и которую так стремится навязать Россия?

В случае Украины концепт нейтралитета теряет любую актуальность, — уверен Тиберг.

— Украина должна защищать свою безопасность от агрессивного соседа России. Решительность России уничтожить и подчинить Украину показалось с самого дня провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Российская Федерация с самого начала существования Украины как независимого европейского государства пытается подорвать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность всеми возможными способами. Посредством экономического шантажа, стимулирования коррупции в Украине, использования своих агентов влияния для подрыва государственных институций. Путем энергетического шантажа использование своего контроля над газовыми ресурсами для ослабления Украины.

И, наконец, с 2014 года — средствами агрессивной войны. Я не совсем понимаю, как Украина может быть нейтральной по отношению к стране, государственная политика которой направлена ​​на ослабление, покорение и, наконец, уничтожение украинского государства.

НАТО и война в Украине

Россия начала войну, в том числе из-за желания сдержать расширение НАТО на восток. Зато получила расширение НАТО на севере, со стороны Швеции и Финляндии.

Это значит, что очередная политическая цель России в этой войне провалилась?

— Я думаю, что НАТО не имеет никакого отношения к нынешней войне. Кроме одного фундаментального аспекта. Совершенно понятно, что Россия противостоит НАТО, и что Россия взбешена, когда страны бывшего Варшавского блока присоединяются к НАТО.

Однако Россия выступает против НАТО только потому, что она препятствует ее амбициям покорить и уничтожить независимость своих соседей.

Итак, Швеция вступает в НАТО. А как насчет NAFO?

NAFO (North Atlantic Fella Organization) — это онлайн-коллектив, интернет-мем и онлайн-феномен, целью которого является противодействие русской пропаганде и дезинформации во время русского вторжение в Украину в 2022 году — ред.).

Тобиас Тиберг смеется и замечает: кажется, это не страны вступают, а люди.

— У них смешные картинки с собаками. Видел такую ​​на аватаре Twitter Министра обороны Алексея Резникова.

Каков ваш любимый мем о российском вторжении?

— Даже не знаю, с чего начать. Их так много. Есть замечательная пародия на российского представителя в ООН, где он вроде бы говорит о взрывных улитках, как украинской угрозе России. Ну, это на фоне новостей о комарах-убийцах. Без юмора не знаю, как бы украинцы справились со всем.

Вместе с тем Россия говорит, что еще даже не начинала воевать. В шведские СМИ этот нарратив попал вместе с интервью российского посла Татаринцева.

Тот сказал, что если бы Россия переключилась со специальной военной операции на войну, то Украине быстро пришел бы конец. Вчера Россия выпустила по Украине более 90 ракет (запись разговора проходила 16 ноября — ред.).

Разве это война не в полную силу?

— Мое личное впечатление, что россияне очень стараются в Украине и у них есть все средства, чтобы изменить расстановку сил на поле боя. Однако, если бы они действительно имели такой потенциал, то я был бы удивлен, почему они не использовали его, чтобы удержать Херсон?

У меня такое впечатление, что россияне привлекли почти весь свой военный потенциал (в Украине — ред.). И, насколько я могу судить по происходящему на поле боя — не слишком успешно.

Еще один коварный нарратив: Украина — второй Афганистан. Россияне апеллируют к этому сравнению, чтобы убедить западную аудиторию, что в Украине якобы гражданская война и украинское правительство и армия могут упасть, повторив “афганский сценарий”.

До назначения в Киев в 2019 году вы были Послом Швеции в Кабуле. Вам точно есть что сказать в ответ на это сравнение.

— В Украине никогда за все время независимости не было ничего, хотя бы отдаленно похожего на гражданскую войну. Что было, так это агрессивная война со стороны Российской Федерации.

Что касается падения правительства. Как знать, что произойдет в будущем. Может быть, украинское правительство упадет. Может, русское. Может, шведское. Но я могу твердо сказать, что живу в Украине уже три с половиной года.

Я не вижу никаких признаков того, что институты украинской государственности, будь то политические, экономические, социальные или военные, разрушаются или даже имеют серьезные трещины.

Американско-украинская певица Брия Блессинг говорит: уже 30 лет пытается объяснить землякам, что Украина — это не Россия. Эксклюзивное интервью певицы можешь прочесть в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!