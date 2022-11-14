Крым — это рубикон: военный эксперт Агиль Рустамзаде о том, когда закончится война, а Россия распадется

Политические власти Кремля передала бразды правления военным, Россия будет отступать дальше, пытаясь уменьшить линию фронта, но рубиконом для нее станет Крым, куда украинские войска зайдут уже через полгода.

Такими прогнозами один из самых авторитетных военных экспертов Агиль Рустамзаде поделился в эксклюзивном интервью с Павлом Васильевым.

Тема номер один сейчас не только в Украине, но и за рубежом — это освобождение Херсона. Единственного областного центра, который россияне смогли захватить после 24 февраля.

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Как вы считаете, можно ли назвать освобождение Херсона определенным переломным моментом в российско-украинской войне?

Вы совершенно правильно отмечаете, что это единственный областной центр, захваченный в начале полномасштабной войны. И российская армия ушла из города.

Ее вытесняли, заставляли уходить из Херсона долгое время. В своих интервью я заявлял, что после взятия Лисичанска начал формироваться перелом в этой войне. Россияне не имели возможности наступать, вести наступательные действия.

Однако этот перелом формировался долгое время. И требовалось именно наложение различных факторов, таких как уменьшение экономических возможностей России и ее военного инструмента.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что перелом сформировался. Российская армия уже не сможет не только наступать. Она не сможет держать оборону почти на тысячикилометровую линию фронта. Она будет все время отступать.

Вы говорили, что Крым остается каким-то последним военно-политическим бастионом России. Когда к полуострову подойдут ВСУ, что случится дальше?

Я считаю, что Крым — это рубикон. При освобождении Крыма очень велика вероятность, что вся идеологическая, политическая машина в РФ сломается. Потери Крыма они не смогут переварить и объяснить. Для них уже все труднее объяснять “жесты доброй воли”, сдачу Херсона.

Крым — сакральная для них вещь. Настолько сакральная для них тема, что ее потерю никто никому не сможет объяснить.

И в этот момент, если не будет принято решение о применении тактического ядерного оружия, можно считать, что Украина выйдет на свои границы в 1991 году. Но приведет ли это к исчерпанию российско-украинского вооруженного конфликта? Скорее всего, нет.

Для того чтобы иссяк российско-украинский вооруженный конфликт, нужно изменение политической парадигмы в РФ с последующей демилитаризацией России.

То есть вы можете выйти на ваши границы, но у вас будет конфликт с РФ, если там не будет смены политической парадигмы. Я бы не сказал, что с проукраинской, но, скажем так, с либеральной демократической позицией.

Так что пока для Украины наиболее вероятный вариант существования — как у Израиля и Палестины?

Я думаю, что это стратегическое планирование, которое осуществляется западными партнерами, и они очень хорошо проектируют эту операцию. Поэтому они и дозируют поставки оружия вам, чтобы все эти три инструмента работали одновременно.

Считаю, что, скорее всего, с выходом украинской армии на Крым в РФ будет смена политической парадигмы. И страна будет сыпаться от влияния проблем. Я думаю, это перспектива на шесть-семь месяцев, максимум год.

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