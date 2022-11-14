Крим — це рубікон: військовий експерт Агіль Рустамзаде про те, коли закінчиться війна, а Росія розпадеться

Політична влада Кремля передала кермо військовим, Росія відступатиме далі, намагаючись зменшити лінію фронту, але рубіконом для неї стане Крим, куди українські війська зайдуть уже за півроку.

Такими прогнозами один з найавторитетніших військових експертів Агіль Рустамзаде поділився в ексклюзивному інтерв’ю з Павлом Васильєвим.

Тема номер один зараз не лише в Україні, а й за кордоном — це звільнення Херсона. Єдиного обласного центру, який росіяни змогли захопити після 24 лютого.

Зараз також дивляться

Як ви вважаєте, чи можна назвати звільнення Херсона певним переломним моментом у російсько-українській війні?

Ви абсолютно правильно вказуєте, що це єдиний обласний центр, захоплений на початку війни. І російська армія пішла з міста.

Її витісняли, змушували йти з Херсона довгий час. У своїх інтерв’ю я заявляв, що після взяття Лисичанська почав формуватися перелом у цій війні. Росіяни не мали змоги наступати, вести наступальні дії.

Проте цей перелом формувався довгий час. І потрібно було саме накладення різних чинників, як-от зменшення економічних можливостей Росії та її військового інструменту.

Зараз можна впевнено сказати, що перелом сформувався. Російська армія вже не зможе не те що наступати. Вона не зможе тримати оборону на майже тисячокілометрову лінію фронту. Вона весь час відступатиме.

Ви говорили, що Крим таки залишається якимось останнім військово-політичним бастіоном Росії. Коли до півострова підійдуть ЗСУ, то що трапиться далі?

Я вважаю, що Крим — це рубікон. При визволенні Криму є дуже велика ймовірність, що вся ідеологічна, політична машина у РФ зламається. Втрати Криму вони не зможуть перетравити та пояснити. Для них уже дедалі важче пояснювати “жести доброї волі”, здачу Херсона.

Крим — сакральна для них річ. Така сакральна для них тема, що її втрату ніхто нікому не зможе пояснити.

І в цей момент, якщо не буде ухвалене рішення на застосування тактичної ядерної зброї, можна вважати, що Україна вийде на свої кордони 1991 року. Але чи це призведе до вичерпання російсько-українського збройного конфлікту? Скоріш за все ні.

Для того, щоб вичерпався російсько-український збройний конфлікт, потрібна зміна політичної парадигми у РФ з подальшою демілітаризацією Росії.

Тобто ви можете вийти на ваші кордони, але ви матимете конфлікт з РФ, якщо там не буде зміни політичної парадигми. Я не сказав би, що з проукраїнською, але, скажімо так, із ліберальною демократичною позицією.

Тож поки що для України найімовірніший варіант існування — як в Ізраїлю та Палестини?

Я думаю, що це стратегічне планування, яке здійснюють західні партнери, й вони дуже добре проектують цю операцію. Через це вони й дозують постачання зброї вам, щоб усі ці три інструменти працювали одночасно.

Вважаю, що, найімовірніше, з виходом української армії на Крим у РФ буде зміна політичної парадигми. І країна сипатиметься від впливу проблем. Я думаю, це перспектива на шість-сім місяців, максимум рік.

Радник голови Офісу президента України також нещодавно зазначив, що режим Путіна вже почав сипатись. Читай повне інтерв’ю Михайла Подоляка про ситуацію в країні-агресорі та умови для відновлення перемовин.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!