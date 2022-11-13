Інтерв'ю

Режим Путіна вже почав сипатися! Михайло Подоляк розповів, на яких умовах можливі переговори з Росією

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 11:00
Переговори України та Росії: Михайло Подрляк розповів, на яких умовах відбудуться
Фото: Getty Images

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада
Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
Режим Путіна вже почав сипатися! Михайло Подоляк розповів, на яких умовах можливі переговори з Росією
Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах
Як війна впливає на когнітивні здібності — пояснює біолог та психолог
Здається, що мозок плавить від війни? Що з цим робити — пояснюють біологиня та психологи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада
Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
Як війна впливає на когнітивні здібності — пояснює біолог та психолог
Здається, що мозок плавить від війни? Що з цим робити — пояснюють біологиня та психологи
Українські бренди
Вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі і відправляють кошти на ЗСУ

Відео
0:02:09
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада

Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
0:02:53
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:28
Новопетрівка
Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки
0:03:10
Херсон
Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона
0:05:34
Херсон
Понищений, але вільний! Що залишили російські окупанти у звільненому Херсоні
У Києві можливі довші відключення електроенергії взимку
Зима без світла? Чому в Києві можуть вимикати електроенергію надовше з настанням холодів
Україна збирає гроші на флот морських дронів - як долучитись до збору
Український флот морських дронів поповнюється: навіщо потрібні водні безпілотники та їхні характеристики
0:10:16
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
Не паркан, а фортифікаційні споруди: як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
ДНК. Свої
Дві сім’ї — одна біда: історія пошуку батьків в окупованому Енергодарі, яка змусила плакати всіх
Більше відео
Історія ромів, які стали на захист України
Читати далі
Росіяни завжди дивилися на нас згори, хоча самі по життю — ніхто: історія ромів, які стали на захист України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь