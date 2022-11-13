Режим Путіна вже почав сипатися! Михайло Подоляк розповів, на яких умовах можливі переговори з Росією

На Заході почалися дискусії щодо переговорів між Україною та Росією. У Москві ж неодноразово говорили, нібито готові до переговорів з нашою країною без попередніх умов.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів Яні Брензей, за яких умов можуть статися переговори між РФ та Україною. А також запевнив, що дискусії країн Заходу про нагальні переговори не змінять курсу країни до перемоги.

Про переговори між Україною та Росією

Як в Офісі президента сприймають заклики Росії до переговорів без попередніх умов?

— Для реального переговорного процесу, а не для PR-заяв, є одна ключова попередня умова. Вона зафіксована президентом Володимиром Зеленським. Умова об’єктивна та в рамках міжнародного права — Росія має вивести війська з території України.

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Вивести їх треба на міжнародно визнаний кордон Російської Федерації, вони мають відійти далі від кордону. Потім можна розпочати переговорний процес, — пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Україна має отримати компенсації, а воєнні злочинці мають отримати покарання.

— Інше, що говорить Росія — не про переговори.

Це скавчання людей, які розуміють, що програють та виглядають нікчемно.

Вони хочуть отримати оперативну паузу або затриматися на окупованих територіях та сказати: “Це вже наше”, — каже він.

За його словами, це не про переговори, це є мова російських ультиматумів.

У нас є свій ідеальний ультиматум — Збройні Сили України.

Росіяни тільки публічно закликають до переговорів чи застосовують й інші канали?

— Вони можуть передавати це як завгодно. У нас дуже прозорий президент, він щирий у бажанні довести цю війну до правильного фіналу. Він точно, на відміну від Володимира Путіна, розуміє, хто та які ресурси має, хто має підтримку суспільства. У нас немає жодних комунікацій з кимось з Російської Федерації.

Навіщо з ними комунікувати, якщо вони несвідомі того, що відбувається? Треба подивитися на те, який вигляд матимуть їхні обличчя, коли вони програють війну. Це буде історично зафіксований факт.

Чому на Заході виникла дискусія про необхідність переговорів між Україною та Росією?

— Демократичне суспільство дозволяє будь-яку дискусію. Це нормально. Це питання, наскільки ти глибоко розумієш природу війни. Наскільки ти розумієш наслідки неправильної фіналізації війни та що таке дипломатичне врегулювання.

Сьогодні дипломатичне врегулювання можливе на умовах України.

Переговорна позиція має бути сформована нашою країною, ми маємо визначити час, коли переговори почнуться.

Про режим Путіна

Як витіснення російської армії Збройними Силами України з правобережжя Херсонщини може вплинути на режим Путіна?

— На режим Путіна впливає все, що відбувається в Україні. Він уже посипався. Росія довго вибудовувала такі відносини між державою та суспільством: “Ми вам віддаємо свободу, право вибирати когось, право на дискусію, а ви нам гарантуєте жорстку силову вертикаль і безпеку. Гарантуєте міфологію про велику Росію”.

Зараз суспільство бачить вкрай неефективного президента, військове керівництво, спеціальні служби. Крім того, суспільство бачить конфлікт в оточенні Путіна.

Повне інтерв’ю Михайла Подоляка дивись у відео.

Читай також інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських для CNN. У ньому йшлося про проміжні вибори у США, зброю для України та депортацію дітей до РФ.

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