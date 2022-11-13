Режим Путина уже начал сыпаться! Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях возможны переговоры с Россией

На Западе начались дискуссии о переговорах между Украиной и Россией. В Москве неоднократно заявляли о том, что якобы готовы к переговорам с нашей страной без предварительных условий.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Яне Брензей, при каких условиях возможны переговоры между РФ и Украиной. А также заверил, что дискуссии стран Запада о неотложных переговорах не изменят курс страны на победу.
— Для реального переговорного процесса, а не для PR-заявлений, есть одно ключевое предварительное условие. Оно зафиксировано президентом Владимиром Зеленским. Условие объективное и в рамках международного права — Россия должна вывести войска с территории Украины.
Вывести их нужно на международно признанную границу Российской Федерации, они должны отойти подальше от границы. Потом можно начать переговорный процесс, — объяснил Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина должна получить компенсации, а также военные преступники должны быть наказаны.
— Остальное, что заявляет Россия, это не о переговорах.
Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают и выглядят ничтожно.
Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают и выглядят ничтожно.
Они хотят получить оперативную паузу или задержаться на оккупированных территориях и сказать: “Это уже наше”, — говорит он.
По его словам, это не о переговорах, это язык российских ультиматумов.
У нас есть свой идеальный ультиматум — Вооруженные Силы Украины.
У нас есть свой идеальный ультиматум — Вооруженные Силы Украины.
— Они могут передавать это как угодно. У нас очень прозрачный президент, он искренний в желании довести эту войну до правильного финала. Он точно, в отличие от Владимира Путина, понимает, кто и какие ресурсы имеет, кто имеет поддержку общества. У нас нет никаких коммуникаций с кем-либо из Российской Федерации.
Зачем с ними общаться, если они не осознают происходящее? Нужно будет смотреть, как будут выглядеть их лица, когда они проиграют войну. Это будет исторически зафиксированный факт.
— Демократическое общество разрешает любую дискуссию. Это нормально. Это вопрос, насколько ты глубоко понимаешь природу войны, последствия неправильной финализации войны и что такое дипломатическое урегулирование.
Сегодня дипломатическое урегулирование возможно на условиях Украины.
Сегодня дипломатическое урегулирование возможно на условиях Украины.
Переговорная позиция должна быть сформирована нашей страной, мы должны определить время, когда переговоры начнутся.
— На режим Путина влияет все происходящее в Украине. Он уже посыпался. Россия долго выстраивала такие отношения между государством и обществом: “Мы вам отдаем свободу, право выбирать кого-то, право на дискуссию, а вы гарантируете нам жесткую силовую вертикаль и безопасность. Гарантируете мифологию о великой России”.
Сейчас общество видит очень неэффективного президента, военное руководство, специальные службы. Кроме того, общество видит конфликт в окружении Путина.
Сейчас общество видит очень неэффективного президента, военное руководство, специальные службы. Кроме того, общество видит конфликт в окружении Путина.
В своем Twitter Михаил Подоляк сообщил, что у россиян возникает мнение: “Время заканчивать”.
— Политически и психологически Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска, — подчеркнул он.
Полное интервью Михаила Подоляка смотри в видео.
Читай также интервью Владимира и Елены Зеленской для CNN. В нем речь шла о промежуточных выборах в США, оружии для Украины и депортации детей в РФ.
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