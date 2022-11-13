Интервью

Режим Путина уже начал сыпаться! Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях возможны переговоры с Россией

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 ноября 2022, 11:00
Переговори України та Росії: Михайло Подрляк розповів, на яких умовах відбудуться
Фото: Getty Images

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Режим Путина уже начал сыпаться! Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях возможны переговоры с Россией
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