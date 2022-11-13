Режим Путина уже начал сыпаться! Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях возможны переговоры с Россией

На Западе начались дискуссии о переговорах между Украиной и Россией. В Москве неоднократно заявляли о том, что якобы готовы к переговорам с нашей страной без предварительных условий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Яне Брензей, при каких условиях возможны переговоры между РФ и Украиной. А также заверил, что дискуссии стран Запада о неотложных переговорах не изменят курс страны на победу.

О переговорах между Украиной и Россией

Как в Офисе президента воспринимают призывы России к переговорам без предварительных условий?

— Для реального переговорного процесса, а не для PR-заявлений, есть одно ключевое предварительное условие. Оно зафиксировано президентом Владимиром Зеленским. Условие объективное и в рамках международного права — Россия должна вывести войска с территории Украины.

Сейчас также смотрят

Вывести их нужно на международно признанную границу Российской Федерации, они должны отойти подальше от границы. Потом можно начать переговорный процесс, — объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина должна получить компенсации, а также военные преступники должны быть наказаны.

— Остальное, что заявляет Россия, это не о переговорах.

Это скуление людей, которые понимают, что проигрывают и выглядят ничтожно.

Они хотят получить оперативную паузу или задержаться на оккупированных территориях и сказать: “Это уже наше”, — говорит он.

По его словам, это не о переговорах, это язык российских ультиматумов.

У нас есть свой идеальный ультиматум — Вооруженные Силы Украины.

Россияне только публично призывают к переговорам или применяют другие каналы?

— Они могут передавать это как угодно. У нас очень прозрачный президент, он искренний в желании довести эту войну до правильного финала. Он точно, в отличие от Владимира Путина, понимает, кто и какие ресурсы имеет, кто имеет поддержку общества. У нас нет никаких коммуникаций с кем-либо из Российской Федерации.

Зачем с ними общаться, если они не осознают происходящее? Нужно будет смотреть, как будут выглядеть их лица, когда они проиграют войну. Это будет исторически зафиксированный факт.

Почему на Западе возникла дискуссия о переговорах между Украиной и Россией?

— Демократическое общество разрешает любую дискуссию. Это нормально. Это вопрос, насколько ты глубоко понимаешь природу войны, последствия неправильной финализации войны и что такое дипломатическое урегулирование.

Сегодня дипломатическое урегулирование возможно на условиях Украины.

Переговорная позиция должна быть сформирована нашей страной, мы должны определить время, когда переговоры начнутся.

О режиме Путина

Как вытеснение российской армии Вооруженными силами Украины с правобережья Херсонской области может повлиять на режим Путина?

— На режим Путина влияет все происходящее в Украине. Он уже посыпался. Россия долго выстраивала такие отношения между государством и обществом: “Мы вам отдаем свободу, право выбирать кого-то, право на дискуссию, а вы гарантируете нам жесткую силовую вертикаль и безопасность. Гарантируете мифологию о великой России”.

Сейчас общество видит очень неэффективного президента, военное руководство, специальные службы. Кроме того, общество видит конфликт в окружении Путина.

В своем Twitter Михаил Подоляк сообщил, что у россиян возникает мнение: “Время заканчивать”.

— Политически и психологически Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска, — подчеркнул он.

Полное интервью Михаила Подоляка смотри в видео.

Читай также интервью Владимира и Елены Зеленской для CNN. В нем речь шла о промежуточных выборах в США, оружии для Украины и депортации детей в РФ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!