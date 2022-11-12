Интервью

Промежуточные выборы в США, оружие для Украины и депортация детей в РФ — интервью Зеленских

Елена Яковлева, редактор сайта 12 ноября 2022, 15:02
Інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських для CNN
Фото: Instagram

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