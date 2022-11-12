Промежуточные выборы в США, оружие для Украины и депортация детей в РФ — интервью Зеленских

Президентские супруги Украины Владимир и Елена Зеленские дали интервью для американского телеканала CNN.

В нем они рассказали о своих ожиданиях от промежуточных выборов в США, количестве необходимого Украине оружия и состоянии украинского населения на девятом месяце войны. Читай коротко о главном.

Мы благодарны за двухпартийную поддержку

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины и признался, что несколько озабочен неоднозначными сообщениями от законодателей-республиканцев о помощи Киеву.

Сейчас также смотрят

Главным приоритетом для президента остается сохранение единогласия в принятии решений Штатов касательно российского вторжения. Ведь сейчас позиция США “посылает очень важный, мощный сигнал” поддержки.

Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась после выборов.

В средствах массовой информации США, особенно со стороны республиканцев, звучали неоднозначные сообщения о том, что нужно быть более осторожными в поддержке Украины и, возможно, в определенный момент поддержку можно будет уменьшить. Для нас это очень тревожный сигнал, — отметил Зеленский.

Он добавил, что сильная поддержка США жизненно важна для сохранения единства Запада с Киевом.

— Когда Соединенные Штаты поддерживают нас финансово, к этой поддержке присоединяется и Европа. И мы это чувствуем очень сильно, потому что выиграть войну над российским террором можно только благодаря объединенной поддержке, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский сказал, что Украине и ее партнерам еще рано уставать от войны. Ведь если Россия действительно захочет мира, то это обязательно будет видно. Пока что из Кремля раздаются только ультиматумы.

Нужны гарантии безопасности

Зеленский сообщил, что Киеву нужны гарантии безопасности от международного сообщества, чтобы отстоять свою независимость от России. Президент также повторил свое желание, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

Цель (России — ред.) одна: уничтожить нашу независимость. Другой цели нет. Поэтому нужны гарантии безопасности. И мы считаем, что уже продемонстрировали миру возможности наших сил, — заметил он.

Украине нужна поддержка Запада, в том числе в военной сфере, чтобы противостоять РФ на поле боя. И это должно продолжаться, пока на украинской земле не будет слышно взрывов.

Когда ракеты перестанут прилетать, когда наши люди перестанут умирать утром в своих кроватях, я почувствую, что, может, хватит. Но мы не можем ждать, пока у россиян закончатся свои запасы.

Трудно жить под этим бременем каждый день, когда не знаешь, что будет завтра, когда ракеты бьют на перекрестках, когда люди едут на работу, и гибнут по дороге, — поделилась Елена Зеленская.

Храбрость не имеет пола

Хотя украинцы и не ожидали, что окажутся в центре наибольшего конфликта в Европе за последние десятилетия, они с достоинством взяли на себя удар этой жестокой войны.

Вы спросили, думал ли я, что эта война будет продолжаться так долго. Нет, потому что не я начинал эту войну. И я уверен, что нет ни одного украинца, который знал бы, что это будет и какую трагедию это принесет в каждый дом нашей страны.

Но украинское общество объединилось, показало, что оно готово к такой, к сожалению, трагедии, — сказал Зеленский.

Героизм демонстрируют как мужчины, так и женщины. Уже 40 тысяч украинок добровольно встали на защиту своей родины.

Это женщины, избравшие военный путь в военное время, а не в мирное… Эта война равноправна, как и украинское общество.

Я уверена, что после войны права женщин станут еще сильнее. Мы уже шагнули вперед, и у нас уже есть женщины-генералы, — рассказала Елена Зеленская.

А президент добавил, что “храбрость не имеет пола”.

Наших детей вывозят в Россию

Российские военные постоянно нарушают нормы гуманитарного права и законы и обычаи ведения войны. В частности, речь идет о принудительном переселении украинских детей с оккупированной территории в Россию.

— Это великая трагедия, что наших детей вывозят в Россию. Есть большое количество детей, с которыми наши соцслужбы лишились связи, и мы не можем их найти, — рассказала супруга президента.

Она организовала национальную программу психического здоровья, чтобы поддерживать украинских детей, пострадавших от российского вторжения.

Сейчас таких детей уже сотни. И мы даже представить не можем, что пережили те, кому пришлось хоронить собственную мать во дворах своих домов, кто видел убийство своих родных, сидел в подвалах Мариуполя, — отметила Зеленская.

Владимир Зеленский довольно часто общается с иностранными журналистами, транслируя международному сообществу позицию и потребности Украины.

Смотри интервью Зеленского чешскому телевидению, в котором он рассказал, возможен ли компромисс с Россией, а также, что прежде всего президент сделает после победы над оккупантами.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!