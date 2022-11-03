После победы поеду в Крым — интервью Зеленского о компромиссе с Россией и освобождении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью чешскому телевидению.

В нем он рассказал, возможен ли компромисс с Россией, как того хотят лидеры некоторых стран, а также поделился, что в первую очередь сделает после победы над оккупантами.

Мы публикуем краткое изложение интервью Зеленского.

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Возможен ли компромисс с Россией

Зеленский признался, что лидеры некоторых стран пытаются подтолкнуть его к компромиссу с Россией. Впрочем, не стал уточнять, о ком именно идет речь. Ведь, по его мнению, это не важно.

Для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть меня. Мы уже там были (в переговорах с Россией — ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов, — заявил он.

По его словам, за 31 год независимости Украина так и не смогла получить мощные гарантии безопасности, а поэтому какие-либо компромиссы с РФ закончатся новой войной позже.

— Так что достаточно. Мы должны построить очень прагматические отношения, вот и все. Потому что они очень опасные, они очень большие. Сейчас мы видим результаты их политики, — заметил президент.

Он также призвал мир не уступать России из-за угроз применить ядерное оружие, потому что это было бы “большой ошибкой”.

Переговоры и освобождение Крыма

Зеленский отметил, что Россия действует непоследовательно: то просит переговоров, а после этого бьет по Украине десятками ракет.

Они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, пока мы деоккупируем наши территории. Мы потеряем много людей, и они лишатся многих людей. Это трагедия, — говорит президент.

Так что лучший вариант для России — это отступить за пределы Украины, в том числе из Крыма, и потом искать вместе решение, как жить в ближайшие 100 лет.

На вопрос журналиста, что Зеленский первым делом сделает после победы, президент ответил так:

— После победы поеду в Крым, я очень хочу увидеть море. Не зимой, ведь что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее.

Зеленский выразил надежду, что его мечта сбудется уже следующим летом.

Ранее президент дал интервью канадским телеканалам CTV и CBC. В нем он рассказал о недоверии к Ирану, поставках Украине средств ПВО, а также каким должен быть ответ мира на ядерные угрозы Кремля.

Читай интервью Владимира Зеленского.

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