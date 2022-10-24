Европа могла бы отдать нам российских заключенных: Богдан Кротевич о деблокаде Мариуполя и обмене пленными

Он считает, что начальник должен быть со своими подчиненными. И ни одного дня в Мариуполе не изменял своим идеям и убеждениям.

Каждую неделю вместе с собратьями говорил, что вряд ли протянет больше, чем следующие семь дней, но, несмотря на все сложности, до последнего держал оборону Мариуполя. А потом был плен, освобождение и горечь от осознания, что многие азовцы еще остались в неволе.

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич в интервью рассказал, насколько была возможна деблокада Мариуполя, каким было его пребывание в российской неволе и как можно освободить всех украинских пленных.

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Возможна ли деблокада Мариуполя

Мы каждую неделю говорили, что это последняя. Максимум еще неделю выдержим — и всё.

Деблокада не невозможна. Ее просто в то время не умели делать. Почему? Потому что украинская армия в тот момент просто не умела наступать. Давайте будем честными.

Надо было спланировать наступательные действия в две батальоно-тактические группы: одно направление отвлекающее, а другое — основное. И мы бы из Мариуполя тоже могли помочь, немного продвигаться вперед к своим силам. Сделали бы коридор и деблокировали, а не вышли из окружения.

Мы не планировали выходить из окружения. Мариуполь — это наш город, и мы его планировали оборонять.

О восприятии Азова в обществе

Нас все восемь лет не воспринимали. Полк Азов никто не воспринимали. Не принималось в большинстве страны. Не воспринимали в большинстве ВСУ. Даже сначала не воспринимали в НГУ, но потом поняли, что мы военные.

Если нас продолжат не воспринимать после того, что мы сделали, ничего страшного. Мы привыкли. Мы продолжим свою работу.

Только дайте нам вооружение, дайте технику. Мы сами это сделаем.

Как велись переговоры с россиянами перед сдачей в плен

Мы вели переговоры совместно с ГУР Украины и ГУР РФ. Редис (Денис Прокопенко, — ред.) лично участвовал в переговорах. Он очень рисковал, но пошел на этот шаг. У меня не получилось его отговорить.

Риск был велик, что они (россияне, — ред.) просто заберут его — и все.

Он вышел, они провели переговоры, и он вернулся. Просто в тот момент мы не могли контролировать его безопасность. Он пошел на риск потерять жизнь. Это о том, что я говорил — он готов погибнуть за всех своих бойцов.

О допросах в Лефортово и пребывании в тюрьме

Со мной общались только дважды. За первые десять дней — дважды, а затем камера закрылась и не открывалась до последнего момента, до выхода.

Это камера два на четыре метра, почему-то стоит две железные кровати, хотя это одиночка, туалет, умывальник. Нас переодели, мы были в тюремной работе. Видеокамера всегда снимала. Спать ты можешь только с 22:00 до 06:00.

Закрылась дверь и открылась за плюс-минус 120 дней. Как я считал. Однажды выдали туалетную бумагу, я делал кружочки из бумаги — и это был один день.

Об обмене пленными

Я смотрю на ребят. Они как после Освенцима. А потом мне рассказывают об Еленовке.

Мы садимся в автобусы, доезжаем до Чернигова, и там я встречаю семьи тех, кто еще остался в плену.

У меня не было настроения звонить своим родителям.

Что может помочь освободить других пленных

Эта идея мне пришла, когда я сидел в Лефортово. Я подумал, а почему в Европе есть российские заключенные и почему бы Европа не выдала их нам, а мы бы их поменяли на своих ребят.

Мне сказали, что у меня ничего не получится, но можешь попробовать. И вот я пробую.

Я не скажу, что это невозможно, пока я не попробую.

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