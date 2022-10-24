Жестокостью здесь уже никого не удивишь: Буданов о массированных обстрелах, ситуации в Херсоне и Крымском мосту

Работа руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова все чаще интересует украинцев, поскольку окутана немалым количеством догадок.
Несмотря на все мифы, руководитель ГУР не спешит ни развенчивать какие-либо из них, ни подтверждать, поскольку каждая деталь и каждое слово сейчас имеют вес на международной политической арене и могут сыграть свою роль в войне.
Обходя все опасные моменты, Кирилл Буданов ответил журналисту Украинской правды Роману Кравцу на все вопросы, которые сейчас волнуют каждого украинца.
Все, что сейчас делает Россия, — это акт терроризма. Самая главная цель — посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх — это главное оружие террора.
Все, что сейчас делает Россия, — это акт терроризма. Самая главная цель — посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх — это главное оружие террора.
Во-первых, они пытаются нанести серьезные потери нашему энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.
В целом, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму — это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критичного пока ничего нет.
— Могу лишь сказать, что Крымский мост получил очень сильные разрушения.
Этот мост — один из символов “русского мира”. Крейсер Москва пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось.
Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна.
Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна.
— Не следует его как недооценивать, так и переоценивать не стоит. Он ничего не изменит, это я могу вам сказать прямо.
Жестокостью здесь уже никого не удивишь.
Жестокостью здесь уже никого не удивишь.
Слишком много жертв, слишком долгое время прошло, люди привыкли к взрывам, убийствам, гибели. Ко всему привыкли. Здесь уж так не сработает.
— Они (россияне, — ред.) понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над Каховской дамбой, какая единственная полноценно функционирующая транспортная артерия, им нужно будет принимать очень быстро решения.
Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа.
Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа.
И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне.
— Они (россияне, — ред.) получат сплошное затопление левобережья Херсонской области. Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет невозможно сделать.
Самое интересное — они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан.
И, конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым.
Другими словами, если сделать сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет.
Другими словами, если сделать сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет.
— Мы со всей ситуацией разбираемся. Не спешите.
Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше (улыбается, — ред.).
Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше (улыбается, — ред.).
Также президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадским телеканалам CTV и CBC. В нем он рассказал о недоверии к Ирану, поставках Украине средств ПВО, а также каким должен быть ответ мира на ядерные угрозы Кремля.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!