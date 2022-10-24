Жестокостью здесь уже никого не удивишь: Буданов о массированных обстрелах, ситуации в Херсоне и Крымском мосту

Работа руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова все чаще интересует украинцев, поскольку окутана немалым количеством догадок.

Несмотря на все мифы, руководитель ГУР не спешит ни развенчивать какие-либо из них, ни подтверждать, поскольку каждая деталь и каждое слово сейчас имеют вес на международной политической арене и могут сыграть свою роль в войне.

Обходя все опасные моменты, Кирилл Буданов ответил журналисту Украинской правды Роману Кравцу на все вопросы, которые сейчас волнуют каждого украинца.

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Все, что сейчас делает Россия, — это акт терроризма. Самая главная цель — посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх — это главное оружие террора.

Во-первых, они пытаются нанести серьезные потери нашему энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

В целом, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму — это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критичного пока ничего нет.

Что произошло с Крымским мостом

— Могу лишь сказать, что Крымский мост получил очень сильные разрушения.

Этот мост — один из символов “русского мира”. Крейсер Москва пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось.

Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна.

О новом командующем российской группировке Сергее Суровикине

— Не следует его как недооценивать, так и переоценивать не стоит. Он ничего не изменит, это я могу вам сказать прямо.

Жестокостью здесь уже никого не удивишь.

Слишком много жертв, слишком долгое время прошло, люди привыкли к взрывам, убийствам, гибели. Ко всему привыкли. Здесь уж так не сработает.

Что сейчас происходит в Херсоне

— Они (россияне, — ред.) понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над Каховской дамбой, какая единственная полноценно функционирующая транспортная артерия, им нужно будет принимать очень быстро решения.

Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа.

И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне.

Если россияне взорвут Каховскую дамбу

— Они (россияне, — ред.) получат сплошное затопление левобережья Херсонской области. Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет невозможно сделать.

Самое интересное — они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан.

И, конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым.

Другими словами, если сделать сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет.

Докладывали ли, что президента РФ уже нет в живых

— Мы со всей ситуацией разбираемся. Не спешите.

Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше (улыбается, — ред.).

Также президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадским телеканалам CTV и CBC. В нем он рассказал о недоверии к Ирану, поставках Украине средств ПВО, а также каким должен быть ответ мира на ядерные угрозы Кремля.

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