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Жорстокістю тут уже нікого не здивуєш: Буданов про масовані обстріли, ситуацію в Херсоні та Кримський міст

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Жовтня 2022, 17:56
Кирило Буданов
Фото: УНІАН

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