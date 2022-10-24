Жорстокістю тут уже нікого не здивуєш: Буданов про масовані обстріли, ситуацію в Херсоні та Кримський міст

Робота керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майора Кирила Буданова все частіше цікавить українців, оскільки оповита чималою кількістю здогадок.

Попри усі міфи, керівник ГУР не поспішає ані розвінчувати якісь із них, ані підтверджувати, оскільки кожна деталь та кожне слово зараз мають неабияку вагу на міжнародній політичній арені та можуть зіграти свою роль у війні.

Оминаючи усі небезпечні моменти, Кирило Буданов відповів журналісту Української правди Роману Кравцю на усі питання, які зараз хвилюють кожного українця.

Зараз також дивляться

Про масовані обстріли українських міст

Все, що робить зараз Росія, — це акт тероризму. Найголовніша мета — посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Паніка і страх — це головна зброя терору.

По-перше, вони намагаються завдати серйозних втрат нашому енергетичному сектору, а по-друге, намагаються припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару.

Загалом, як вони кажуть, занурити Україну в суцільну темряву і холодну зиму — це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться. Усі наші служби працюють як належить, і їхні мрії не здійсняться. Ускладнення справді є, але критичного поки що нічого немає.

Що сталося з Кримським мостом

— Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань.

Цей міст — один із символів “руського мира”. Крейсер Москва пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося.

Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна.

Про нового командувача російського угруповання Сергія Суровікіна

— Не слід його як недооцінювати, так і переоцінювати не варто. Він нічого не змінить, це я вам можу сказати прямо.

Жорстокістю тут уже нікого не здивуєш.

Занадто багато жертв, занадто довгий час пройшов, люди звикли до вибухів, до вбивств, до загибелі. До всього звикли. Тут уже так не спрацює.

Що зараз відбувається в Херсоні

— Вони (росіяни, — ред.) розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над Каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде ухвалювати рішення дуже швидко.

Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа.

І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони.

Якщо росіяни підірвуть Каховську дамбу

— Вони (росіяни, — ред.) отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити.

Найцікавіше — вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об’єкт нерозривно з нею пов’язаний.

І звичайно, вони ускладнять нам просування на певний час. І це, до речі, не дуже вже й великий час, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму.

Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні.

Чи доповідали, що президента РФ уже немає серед живих

— Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте.

Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі (посміхається, — ред.).

Також президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. У ньому він розповів про недовіру до Ірану, постачання Україні засобів ППО, а також якою має бути відповідь світу на ядерні погрози Кремля.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!