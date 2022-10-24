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Європа могла б віддати нам російських ув’язнених: Богдан Кротевич про деблокаду Маріуполя та обмін полоненими

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Жовтня 2022, 22:35
Богдан Кротевич

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Європа могла б віддати нам російських ув’язнених: Богдан Кротевич про деблокаду Маріуполя та обмін полоненими
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