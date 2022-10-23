Лють та ненависть до Росії — це правильна емоція: Гендальф про оборону Азовсталі й трансформацію України

Кожну хвилину весни наші погляди та серця були спрямовані на них — героїв Азовсталі.

Лише восени частину хоробрих оборонців вдалось повернути в Україну, і тепер вони потрохи діляться своїми історіями та враженнями від нової реальності.

Герой Азовсталі, офіцер полку Азов Ілля Самойленко на псевдо Гендальф дав інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному.

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Про Дениса Прокопенка як командира

Він найкращий. Це надлюдина.

Це людина з найвищою працездатністю, яку я бачив у житті. Це людина, яка завжди буде вникати та розбиратися у проблемі на 100%.

Це людина, яка завжди буде тримати у голові пріоритет збереження побратимів та виконання бойового завдання. Це людина — дійсно еталон військового.

Про новітнє озброєння для Азову

Ми не отримували західного озброєння, ми не отримували новітніх зразків техніки. Те, що ми отримували, було згідно з планами видачі по нашому підрозділу.

Нам доводилось дуже сильно працювати, що отримати багато елементів техніки та озброєння.

Про лють та ненависть у цивільних та військових

Приємно знати, що люди відчувають до Росії лють та ненависть, бо це правильна емоція. Але знову ж таки, це допустимо для цивільних, але ми як військові контролюємо свої емоції.

Ми більш прагматично ставимось. Просто робимо свою роботу, а наша робота — це захищати нашу Батьківщину.

Війна — це наука чи мистецтво

І наука, і мистецтво. Наука у цифрах, мистецтво в характері. Рішучість — це важливий елемент перемоги у війни, яка є війною характеру.

Наука, тому що все можна підрахувати, все піддається алгоритмічним розрахункам, окрім рішучості. Ти не можеш передбачити, наприклад, те, що ворожий командир буде мати високу рішучість та здатність автономно ухвалювати рішення. Тому це завжди комбінація.

Тільки в комбінації цього підходу, в адаптивності, можна підтримувати цю золоту середину.

Про реакцію на початок повномасштабного вторгнення Росії

Для всієї країни перші дні повномасштабної війни були шоком. Це факт. Навіть для нас це було певним чином шоком, тому що коли на світанку 24 лютого ми вийшли з командного пункту і там почули ракети, які летять над нами, прийшло розуміння зовсім нового типу бойових дій.

Ми не розраховували, що росіяни будуть використовувати увесь свій арсенал у такому масштабі та на такій широті фронту.

У багатьох містах здійнялась паніка. Це очевидно. Звинувачувати людей за те, що у них була паніка? Це нераціонально.

Що б обрав: смерть Путіна чи смерть корупції в Україні

Смерть Путіна в Росії нічого не вирішить, а смерть корупції в Україні — так. Тому так. А Путін сам помре.

Що в житті найважливіше

Правда. Але, на жаль, правда не керує світом.

А про те, коли правда переможе у цій війні, а Україна вийде на кордон 1991 року, розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю.

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