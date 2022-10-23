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Лють та ненависть до Росії — це правильна емоція: Гендальф про оборону Азовсталі й трансформацію України

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 19:00
Ілля Самойленко

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