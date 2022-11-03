Після перемоги поїду в Крим — інтерв’ю Зеленського про компроміс із Росією та звільнення України

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чеському телебаченню.
У ньому він розповів, чи можливий компроміс із Росією, як того хочуть лідери деяких країн, а також поділився, що перш за все зробить після перемоги над окупантами.
Ми подаємо стислий виклад інтерв’ю Зеленського.
Зеленський зізнався, що лідери деяких країн намагаються підштовхнути його до компромісу з Росією. Утім, не став уточнювати, про кого саме йдеться. Адже, на його думку, це не має значення.
Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене. Ми уже там були (у перемовинах з Росією — ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів, — заявив він.
Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене. Ми уже там були (у перемовинах з Росією — ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів, — заявив він.
За його словами, за 31 рік незалежності Україна так і не змогла отримати потужні гарантії безпеки, а тому будь-які компроміси з РФ закінчаться новою війною пізніше.
— Тож досить. Ми маємо побудувати дуже прагматичні відносини, от і все. Тому що вони дуже небезпечні, вони дуже великі. Зараз ми бачимо результати їхньої політики, — зауважив президент.
Він також закликав світ не поступатися Росії через погрози застосувати ядерну зброю, бо це було б “великою помилкою”.
Зеленський зазначив, що Росія діє непослідовно: то просить перемовин, а після цього б’є по Україні десятками ракет.
Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, поки ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія, — каже президент.
Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, поки ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія, — каже президент.
Тож найкращий варіант для Росії — це відступити за межі України, зокрема й із Криму, та потім шукати разом рішення, як жити в найближчі 100 років.
На запитання журналіста, що Зеленський перш за все зробить після перемоги, президент відповів так:
— Після перемоги поїду в Крим, я дуже хочу побачити море. Не взимку, бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше.
Зеленський висловив сподівання, що його мрія здійсниться вже наступного літа.
Раніше президент дав інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. У ньому він розповів про недовіру до Ірану, постачання Україні засобів ППО, а також якою має бути відповідь світу на ядерні погрози Кремля.
Читай інтерв’ю Володимира Зеленського.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!