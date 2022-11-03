Інтерв'ю

Після перемоги поїду в Крим — інтерв’ю Зеленського про компроміс із Росією та звільнення України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Листопада 2022, 10:30
Інтерв'ю Зеленського чеському телебаченню: компроміс із Росією та повернення Криму
Фото: Instagram

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