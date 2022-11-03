Після перемоги поїду в Крим — інтерв’ю Зеленського про компроміс із Росією та звільнення України

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чеському телебаченню. У ньому він розповів, чи можливий компроміс із Росією, як того хочуть лідери деяких країн, а також поділився, що перш за все зробить після перемоги над окупантами. Ми подаємо стислий виклад інтерв’ю Зеленського. Зараз також дивляться Чи можливий компроміс із Росією Зеленський зізнався, що лідери деяких країн намагаються підштовхнути його до компромісу з Росією. Утім, не став уточнювати, про кого саме йдеться. Адже, на його думку, це не має значення.

Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене. Ми уже там були (у перемовинах з Росією — ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів, — заявив він.

За його словами, за 31 рік незалежності Україна так і не змогла отримати потужні гарантії безпеки, а тому будь-які компроміси з РФ закінчаться новою війною пізніше.

— Тож досить. Ми маємо побудувати дуже прагматичні відносини, от і все. Тому що вони дуже небезпечні, вони дуже великі. Зараз ми бачимо результати їхньої політики, — зауважив президент. Він також закликав світ не поступатися Росії через погрози застосувати ядерну зброю, бо це було б “великою помилкою”.

Перемовини та звільнення Криму Зеленський зазначив, що Росія діє непослідовно: то просить перемовин, а після цього б’є по Україні десятками ракет.

Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, поки ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія, — каже президент. Тож найкращий варіант для Росії — це відступити за межі України, зокрема й із Криму, та потім шукати разом рішення, як жити в найближчі 100 років.

На запитання журналіста, що Зеленський перш за все зробить після перемоги, президент відповів так:

— Після перемоги поїду в Крим, я дуже хочу побачити море. Не взимку, бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше. Зеленський висловив сподівання, що його мрія здійсниться вже наступного літа.

Раніше президент дав інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. У ньому він розповів про недовіру до Ірану, постачання Україні засобів ППО, а також якою має бути відповідь світу на ядерні погрози Кремля.

Читай інтерв’ю Володимира Зеленського.

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