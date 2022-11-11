Для Украины ничего не изменится! Заявления Байдена и Трампа о промежуточных выборах в Конгресс США

Результаты выборов в Конгресс Соединенных Штатов не повлияют на американскую поддержку Украины. Обе партии выступают за оказание помощи украинскому народу в противостоянии с российским агрессором. Да и новый состав Конгресса начнет работу только в январе. Так что до нового года нынешние конгрессмены будут принимать решения о поставках вооружения и выделении денег.

Успехи республиканцев на промежуточных выборах в Соединенных Штатах не столь весомы, как мы ожидали. Демократы, до сих пор контролировавшие и Палату представителей, и Сенат, несколько потеряли позиции, но показали лучшие результаты, чем было прогнозировано.

Двухпартийная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии сохранится в Соединенных Штатах вне зависимости от результатов нынешних промежуточных выборов в Конгресс, надеется американский президент Джо Байден. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения голосования.

Обозреватели отмечают — если контроль над нижней палатой достанется республиканцам администрации Белого дома, порой придется преодолевать сопротивление части из них в предоставлении украинцам необходимого. Байден напомнил, что Киев и сейчас не получил карт-бланш по поставках того, чего просит.

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Есть многое, что хочет Украина. Но мы этого не сделали. Например, меня спрашивали, предоставим ли мы американские самолеты, чтобы закрыть небо над Украиной. Я ответил: “Нет, мы не собираемся этого делать”, — заявил президент США.

Также Байден напомнил, что Штаты не спешат давать дальнобойные ракеты для Himars. А еще Байден упомянул о возможности переговоров. Мол, остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Когда его попросили уточнить, что он подразумевает, американский президент ответил, что все зависит от украинцев. Ничего без Украины об Украине.

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Он также сообщил, что еще размышляет над тем, баллотироваться ли на второй срок. Хочет посоветоваться с семьей. Очевидно, собирается баллотироваться и бывший президент Дональд Трамп. Ожидается, что это и будет то большое заявление, которое он еще до голосования анонсировал на 15 ноября. Завершения подсчета он вместе с соратниками ожидал во время вечеринки, которую устроил в своем доме имении Мар-а-Лаго.

— Это удивительная ночь, это горячая и непростая гонка. Давайте будем наблюдать за ними. Наслаждайтесь музыкой, едой. И это большая честь, что СМИ тоже здесь с нами, — сказал Дональд Трамп.

Результаты республиканцев Трамп назвал в некотором смысле разочарованием, но подчеркнул, что с его личной точки зрения это была очень большая победа.

Между тем, Washington Post сообщает, что некоторые давние союзники Трампа призывают его отложить объявление о том, что он выдвигает свою кандидатуру на президентство. Потому что из-за недостаточно триумфальной победы республиканцев его позиция как одного из лидеров партии несколько пошатнулась.

О том, почему промежуточные выборы в Конгресс США важны для Украины, мы объясняли ранее — читай в нашем материале.

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