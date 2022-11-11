Для України нічого не зміниться! Заяви Байдена і Трампа про проміжні вибори до Конгресу США

Результати виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на американську підтримку України. Обидві партії виступають за надання допомоги українському народу у протистоянні з російським агресором. Та й новий склад Конгресу почне роботу лише у січні. Тож до нового року нинішні конгресмени ухвалюватимуть рішення щодо постачання озброєння та виділення грошей.

Успіхи республіканців на проміжних виборах у Сполучених Штатах не такі вагомі, як очікували. Демократи, які досі контролювали й Палату представників, і Сенат, дещо втратили позиції, але показали кращі результати, ніж було прогнозовано.

Двопартійна підтримка України у протистоянні російській агресії збережеться у Сполучених Штатах, незалежно від результатів нинішніх проміжних виборів до Конгресу, сподівається американський президент Джо Байден. Про це він заявив на прес-конференції після завершення голосування.

Оглядачі зазначають: якщо контроль над нижньою палатою дістанеться республіканцям адміністрації Білого дому, часом доведеться долати спротив частини з них у наданні українцям необхідного. Байден нагадав, що Київ і нині не отримав карт-бланш щодо постачання того, що просить.

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Є багато чого, що хоче Україна. Але ми цього не зробили. Наприклад, мене запитували, чи надамо ми американські літаки, щоб закрити небо над Україною. Я відповів: “Ні, ми не збираємося цього робити”, — заявив президент США.

Також Байден нагадав, що Штати не поспішають давати далекобійні ракети до Himars. А ще Байден згадав про можливість перемовин. Мовляв, залишається з’ясувати, чи готова Україна піти на компроміс із Росією. Коли його попросили уточнити, що він має на увазі, американський президент відповів, що все залежить від українців. Нічого без України про Україну.

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Він також повідомив, ще міркує над тим, чи балотуватися на другий термін. Хоче порадитися з родиною. Вочевидь, збирається балотуватися і колишній президент Дональд Трамп. Очікується, що це й буде та велика заява, яку він ще до голосування анонсував на 15 листопада. Закінчення підрахунку він разом із соратниками очікував під час вечірки, яку влаштував у своєму маєтку Мар-а-Лаґо.

— Це дивовижна ніч, це гарячі й непрості перегони. Тож спостерігаймо за ними. Насолоджуйтесь музикою, їжею. І це велика честь, що ЗМІ теж тут з нами, — сказав Дональд Трамп.

Результати республіканців Трамп назвав у певному сенсі розчаруванням, але наголосив, що, на його погляд, це була дуже велика перемога.

Тим часом Washington Post повідомляє, що деякі давні союзники Трампа закликають його відкласти оголошення про те, що він висуває свою кандидатуру на президентство. Бо через недостатньо тріумфальну перемогу республіканців його позиція як одного з лідерів партії дещо похитнулася.

Про те, чому проміжні вибори до Конгресу США є важливими для України, ми пояснювали раніше — читай у нашому матеріалі.

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