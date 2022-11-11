Світ

Для України нічого не зміниться! Заяви Байдена і Трампа про проміжні вибори до Конгресу США

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 11 Листопада 2022, 12:00

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