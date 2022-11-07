Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів

8 листопада 2022 року відбудуться проміжні вибори у США. Американський народ голосуватиме за кандидатів до Палати представників, Сенат та губернаторів у низці штатів. Що відомо про вибори у США та як вони вплинуть на президентство Джо Байдена та ситуацію в Україні — в матеріалі.

Проміжні вибори в США — коли пройдуть і чому важливі

Проміжні вибори в Сполучених Штатах є вкрай важливими, адже саме за їхнім результатом вирішиться, хто контролюватиме Конгрес і матиме вплив на вибори президента у 2024 році: республіканці чи демократи.

Як правило, проміжні вибори відбуваються на середині строку повноважень чинного президента. На них обирають склад Палати представників, третину членів Сенату, а також губернаторів для 36 штатів Америки.

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Ці вибори можуть суттєво вплинути на президентство Байдена та політику щодо України. Нині у Палаті переважають демократи, але, за прогнозами, шансів зберегти своє становище мало.

На вибір американців вплинуть і останні суспільно-політичні події, які відбувалися за правління демократів: ріст цін, інфляція, тема заборони абортів та обмеження продажу зброї. Ці та інші теми хвилюють виборців, а тому підтримка республіканців зростає.

Через яскраво виражену поляризованість американського народу результат виборів може бути неочікуваним. Сенат зможуть контролювати як демократи, так і республіканці — тут сили рівні.

Кандидати на вибори у США

Джо Байден та Барак Обама підтримуватимуть демократів у Сенат — Джона Феттермана і на посаду губернатора Пенсильванії — Джоша Шапіро.

На противагу, Дональд Трамп підтримує республіканця Мехмета Оза в Сенат, а на посаду пенсильванського губернатора — Дага Мастріано.

Саме боротьба за Пенсильванію, Джорджію, Неваду та Аризону є найжорсткішою, бо кількість демократів і республіканців приблизно однакова. Той, хто отримає більшість у цих штатах, переможе, а також матиме вплив на вибори президента у 2024 році.

На який результат розраховує Україна

Нинішня політика демократів Україну більш ніж влаштовує. У разі приходу до влади республіканців підтримка України з боку США може суттєво зменшитись, про що свідчать нещодавні заяви Марджорі Тейлорі Грін — представниці Республіканської партії.

4 листопада вона заявила, що “в разі перемоги республіканців Україні не дістанеться більше жодної копійки”.

Уже стали помітними і втручання Росії у вибори — The New York Times повідомляли про спроби Кремля допомогти республіканцям зайняти Конгрес в обмін на зменшення обсягів допомоги Україні.

Але яким би не був результат, радник безпеки США Джейк Салліван запевнив Володимира Зеленського у підтримці України Сполученими Штатами під час останнього візиту в Київ.

Раніше ми розповідали, кому може дістатись ядерний арсенал Росії після її розпаду.

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