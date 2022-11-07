Світ

Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 12:30
Проміжні вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України

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