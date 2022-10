Наступний прем’єр Великої Британії. Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України

Посада прем’єр-міністра Великої Британії стала вакантною, відколи Ліз Трасс пішла у відставку. Одним із претендентів на неї став Ріші Сунак. Сьогодні стало відомо, що саме він стане новим премʼєр-міністром Великої Британії та лідером Консервативної партії, оскільки його суперниця Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з перегонів.

Що про нього відомо та як ставиться до України Ріші Сунак — у матеріалі.

Про своє бажання поборотися за посаду прем’єр-міністра і голови Консервативної партії Ріші Сунак заявив у Twitter. До слова, це його друга спроба. Раніше він програв Ліз Трасс.

Сунак лідирував у передвиборчих перегонах. На його боці був й Борис Джонсон, який заявив, що не буде балотуватися на цю посаду.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis. That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister. I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

Суперницею для Ріші Сунака була Пенні Мордонт. Втім, вона не мала 100 необхідних голосів для боротьби й зняла свою кандидатуру.

– Обіцяю, що служитиму чесно та скромно, — так Ріші Сунак виголосив першу публічну промову у статусі прем’єр-міністра Великої Британії.

Сунак пообіцяв працювати щодень, щоб досягти успіху для британського народу.

Ріші Сунак став депутатом британського парламенту у 2015 році. Протягом 2020–2022 років обіймав посаду міністра фінансів.

Йому вдавалося боротися з викликами британської економіки після пандемії та локдауну, внаслідок чого популярність Сунака зросла. Стати лідером торі йому завадив скандал навколо частки бізнесу його дружини.

Акшату Мурті володіє часткою індійської компанії свого батька. Вона отримала понад 10 млн фунтів дивідендів та була звинувачена в ухилянні від сплати податків у Британії.

У липні цього року Ріші Сунак розкритикував дії Бориса Джонсона та разом з іншими міністрами подав у відставку.

Ріші Сунак вважає себе традиційним консерватором. Виступає за низькі податки та малі державні витрати. У своєму Twitter Сунак підсумував досягнення Бориса Джонсона та засудив Путіна.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that.