Як ділитимуть пиріг — кому може дістатись ядерний арсенал Росії після розпаду країни-агресорки

У світі вже розглядають розпад Росії як цілком можливий варіант розвитку подій. Хтось з міжнародних політиків досі цього боїться, а хтось — просто поступово готується.

Український науковець Євген Дикий розповів про те, кому, ймовірно, дістанеться ядерний потенціал РФ.

Дехто думає, що за умови розвалу РФ ядерна зброя може залишитись в новоутворених країнах, а відповідно це створить ще більше небезпек для світової спільноти.

Зараз також дивляться

Утім Дикий вважає такий варіант малоймовірним. Адже СРСР також був ядерною державою. А після його розпаду Україну та інші республіки фактично змусили передати весь свій ядерний потенціал Росії як спадкоємиці Союзу.

Росія вважалась надійним партнером, з яким можна мати справу. Тому всю ядерну зброю звезли до Росії, а Захід отримав те, що хотів — знову опинився в ситуації, коли є один партнер, з яким потрібно розв’язувати всі ядерні питання, — каже науковець.

За його словами, таку модель можуть застосувати й під час розпаду РФ. Але, зважаючи на те, що зараз червона кнопка знаходиться у психічно хворої людини, то можна припустити й інші варіанти.

Наприклад, те, що Захід захоче взяти під контроль ядерний арсенал Росії. Хоча поки що американські політики не готові до такого сценарію.

Але якщо говорити про ближчу перспективу, то чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю проти України та що може її зупинити? Дивись у відео.

Головне фото: Getty Images

Обстріли України та ядерний шантаж — це істеричні дії Путіна, який загнаний в кут. Саме так вважають політологи. Читай, що розповів Володимир Фесенко про кінець війни та вступ України до НАТО.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!