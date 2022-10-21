Как будут делить пирог — кому может достаться ядерный арсенал России после распада страны-агрессора

В мире уже рассматривается распад России как вполне возможный вариант развития событий. Кто-то из международных политиков до сих пор этого боится, а кто-то — просто постепенно готовится.

Украинский ученый Евгений Дикий рассказал о том, кому, вероятно, достанется ядерный потенциал РФ.

Некоторые думают, что при развале РФ ядерное оружие может остаться в новообразованных странах, а соответственно это создаст еще больше опасностей для мирового сообщества.

Сейчас также смотрят

Впрочем, Дикий считает такой вариант маловероятным. Ведь СССР тоже был ядерным государством. После его распада Украину и другие республики фактически заставили передать весь свой ядерный потенциал России как наследнице Союза.

Россия считалась надежным партнером, с которым можно иметь дело. Поэтому все ядерное оружие свезли в Россию, а Запад получил то, что хотел — снова оказался в ситуации, когда есть один партнер, с которым нужно решать все ядерные вопросы, — говорит ученый.

По его словам, такая модель может быть применена и во время распада РФ. Но, учитывая, что сейчас красная кнопка находится у психически больного человека, то можно предположить и другие варианты.

К примеру, то, что Запад захочет взять под контроль ядерный арсенал России. Хотя пока что американские политики явно не готовы к такому сценарию.

Но если говорить о более близкой перспективе, решится ли Россия применить ядерное оружие против Украины и что может ее остановить? Смотри в видео.

Главное фото: Getty Images

Обстрелы Украины и ядерный шантаж — это истерические действия Путина, загнанного в угол. Именно так считают политологи. Читай, что рассказал Владимир Фесенко о конце войны и вступлении Украины в НАТО.

Кстати, у Вікон теперь есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!