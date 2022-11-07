От них будет зависеть судьба Украины? Когда промежуточные выборы в США и какие шансы у кандидатов

8 ноября 2022 года пройдут промежуточные выборы в США. Американский народ будет голосовать за кандидатов в Палату представителей, Сенат и губернаторов в ряде штатов. Что известно о выборах в США и как они отразятся на президентстве Джо Байдена и Украине — в материале.

Промежуточные выборы в США — когда пройдут и почему важны

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах крайне важны, ведь именно по их результату решится, кто будет контролировать Конгресс и влиять на выборы президента в 2024 году: республиканцы или демократы.

Как правило, промежуточные выборы проходят в середине срока полномочий действующего президента. На них избираются состав Палаты представителей, треть членов Сената, а также губернаторы для 36 штатов Америки.

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Эти выборы могут оказать существенное влияние на президентство Байдена и политику в отношении Украины. Сейчас в Палате преобладают демократы, но, согласно прогнозам, шансов сохранить свое положение мало.

На выбор американцев повлияют и последние общественно-политические события, которые происходили во время правления демократов: рост цен, инфляция, тема запрета абортов и ограничение продажи оружия. Эти и другие темы волнуют избирателей, поэтому поддержка республиканцев растет.

Из-за ярко выраженной поляризованности американского народа результат выборов может быть неожиданным. Сенат смогут контролировать как демократы, так и республиканцы — здесь силы равны.

Кандидаты на выборы в США

Джо Байден и Барак Обама будут поддерживать демократов в Сенат — Джона Феттермана и на должность губернатора Пенсильвании — Джоша Шапиро.

В противовес Дональд Трамп поддерживает республиканца Мехмета Оза в Сенат, а на должность пенсильванского губернатора — Дага Мастриано.

Именно борьба за Пенсильванию, Джорджию, Неваду и Аризону является самой жесткой, поскольку количество демократов и республиканцев примерно одинаково. Тот, кто получит большинство в этих штатах, победит, а также повлияет на выборы президента в 2024 году.

Какого результата ждет Украина

Нынешняя политика демократов Украину более чем устраивает. В случае прихода к власти республиканцев, поддержка США Украины может существенно снизиться, о чем свидетельствуют недавние заявления Марджори Тейлори Грин — представительницы Республиканской партии.

4 ноября она заявила, что “в случае победы республиканцев Украине не достанется больше ни копейки”.

Уже стали заметны и вмешательство России в выборы — The New York Times сообщали о попытках Кремля помочь республиканцам занять Конгресс в обмен на уменьшение объемов помощи Украине.

Но каким бы ни был результат, советник безопасности США Джейк Салливан заверил Владимира Зеленского в поддержке Украины Соединенными Штатами в ходе последнего визита в Киев.

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