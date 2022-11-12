Проміжні вибори у США, зброя для України та депортація дітей до РФ — інтерв’ю Зеленських 

Президентське подружжя України Володимир та Олена Зеленські дали інтерв’ю для американського телеканалу CNN.

У ньому вони розповіли про свої очікування від проміжних виборів у США, кількість необхідної Україні зброї та стан українського населення на дев’ятому місяці війни. Читай коротко про головне.

Ми вдячні за двопартійну підтримку

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку України та зізнався, що дещо стурбований неоднозначними повідомленнями від законодавців-республіканців щодо допомоги Києву.

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Пріоритетом для президента залишається збереження одностайності в ухваленні рішень Штатів щодо російського вторгнення. Адже нині позиція США “надсилає дуже важливий, потужний сигнал” підтримки.

Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилась і після виборів.

У засобах масової інформації США, особливо з боку республіканців, лунали неоднозначні повідомлення про те, що потрібно бути обережнішими щодо підтримки України й, можливо, в певний момент підтримку можна буде зменшити. Для нас це дуже тривожний сигнал, — зазначив Зеленський.

Він додав, що сильна підтримка США є життєво важливою для збереження єдності Заходу з Києвом.

— Коли Сполучені Штати підтримують нас фінансово, то до цієї підтримки приєднується і Європа. І ми це відчуваємо дуже сильно, тому що виграти війну над російським терором можливо лише завдяки об’єднаній підтримці, — наголосив президент.

Володимир Зеленський сказав, що Україні та її партнерам ще рано втомлюватись від війни. Адже коли Росія насправді захоче миру, то це обов’язково буде видно. Поки що з Кремля лунають тільки ультиматуми.

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Потрібні гарантії безпеки

Зеленський повідомив, що Києву потрібні гарантії безпеки від міжнародної спільноти, щоб відстояти свою незалежність від Росії. Також президент повторив своє бажання, щоб Україна приєдналась до НАТО.

Мета (Росії — ред.) одна: знищити нашу незалежність. Іншої мети немає. Тому потрібні гарантії безпеки. І ми вважаємо, що вже продемонстрували світові можливості наших сил, — зауважив він.

Україні потрібна підтримка Заходу, зокрема й у військовій сфері, щоб протистояти РФ на полі бою. І це має продовжуватись, аж поки на українській землі не буде чутно вибухів.

Коли ракети перестануть прилітати, коли наші люди перестануть вмирати вранці у своїх ліжках, я відчую, що, може, досить. Але ми не можемо чекати, поки у росіян закінчаться свої запаси.

Важко жити під цим тягарем щодня, коли не знаєш, що буде завтра, коли ракети б’ють на перехрестях, коли люди їдуть на роботу, і гинуть по дорозі, — поділилась Олена Зеленська.

Хоробрість не має статі

Хоч українці й не очікували, що опиняться в центрі найбільшого конфлікту в Європі за останні десятиліття, вони з гідністю взяли на себе удар цієї жорстокої війни.

Ви запитали, чи думав я, що ця війна триватиме так довго. Ні, бо не я починав цю війну. І я впевнений, що немає жодного українця, який би знав, що це буде і яку трагедію це принесе в кожен дім нашої країни.

Але українське суспільство об’єдналось, показало, що воно готове до такої, на жаль, трагедії, — сказав Зеленський.

Героїзм демонструють як чоловіки, так і жінки. Уже 40 тисяч українок добровільно стали на захист своєї батьківщини.

Це жінки, які обрали військовий шлях у воєнний час, а не в мирний… Ця війна рівноправна, як і українське суспільство.

Я впевнена, що після війни права жінок стануть ще сильнішими. Ми вже зробили крок вперед, і у нас вже є жінки-генерали, — розповіла Олена Зеленська.

А президент додав, що “хоробрість не має статі”.

Наших дітей вивозять до Росії

Російські військові постійно порушують норми гуманітарного права та закони і звичаї ведення війни. Зокрема йдеться про примусове переселення українських дітей з окупованої території до Росії.

— Це велика трагедія, що наших дітей вивозять до Росії. Є велика кількість дітей, з якими наші соцслужби втратили зв’язок, і ми не можемо їх знайти, — розповіла дружина президента.

Вона організувала національну програму психічного здоров’я, щоб підтримувати українських дітей, які постраждали від російського вторгнення.

Зараз таких дітей уже сотні. І ми навіть уявити не можемо, що пережили ті, кому довелось ховати власну матір у дворах своїх домівок, хто бачив убивство своїх рідних, хто сидів у підвалах Маріуполя, — зазначила Зеленська.

Володимир Зеленський досить часто спілкується з іноземними журналістами, транслюючи міжнародній спільноті позицію та потреби України.

Дивись інтерв’ю Зеленського чеському телебаченню, у якому він розповів, чи можливий компроміс із Росією, а також що перш за все президент зробить після перемоги над окупантами.

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