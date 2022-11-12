Інтерв'ю

Проміжні вибори у США, зброя для України та депортація дітей до РФ — інтерв’ю Зеленських 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 15:02
Інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських для CNN
Фото: Instagram

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