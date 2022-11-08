Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ

Історію сучасної геополітики пишуть українці. Війська ЗСУ вже стали легендарними для всього сучасного світу. Їхньою майстерністю захоплюються відомі командувачі, серед яких — Бен Ходжес.

В інтерв’ю 24 каналу він розповів про ймовірний розвиток подій навколо Криму та коли росіяни остаточно відступляться від кордонів України.

Як ЗСУ звільнятимуть Крим — тези Ходжеса

На думку генерала США, українські війська зосередяться на двох напрямках: Херсонському та у бік Маріуполя. Зрештою, обидві ці лінії направлені на Крим.

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Крим — це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа, — заявив Бен Ходжес.

Також генерал додав, що до того часу ЗСУ продовжуватимуть знищувати логістику, особовий склад та техніку ворога. Він вважає, що для росіян все буде дуже погано.

За його даними, критичним в цьому питанні є постачання британцями, американцями та німцями усього потрібного Україні.

Крим, за словами Ходжеса, звільняти десантом неможливо. Як і Херсон: про це та багато іншого розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

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