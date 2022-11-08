Херсон не можна брати штурмом, тільки облога! Черник про пастку від росіян та реальну ситуацію в Херсоні

Окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра, “евакуюють” населення та нібито відводять війська. Командування українських сил вважає, що росіяни намагаються створити ілюзію для ЗСУ та заманити їх у пастку.

Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник розповів, що відбувається на фронті, а саме в Херсоні та на Донецькому напрямку.

Про ситуацію в Херсоні

Він вважає, що окупанти створюють ілюзію відведення військ від Херсона. Росіяни самі ж перебували у подібній ситуації у 1995 році, коли атакували Грозний. Тоді чеченці теж удали, що відвели війська. Але у підсумку росіян оточили та знищили.

Зараз також дивляться

— Я категоричний противник того, що Херсон можна брати штурмом. Тільки облога!

Тактику обрали абсолютно правильно. Тактика тисячі порізів — розбивання їхніх ланцюжків логістики, — наголошує Черник.

Він вважає, що бій за Херсон все ж буде. Адже якщо Херсон впаде, наша далекобійна артилерія з правого берега зможе досягати майже до Чонгара. А це удар по всьому логістичному угрупованню окупантів, що є на Півдні.

Тим часом росіяни під виглядом “евакуації” проводять депортацію населення, як це робили у 1947 році із Заходу України.

Щодо відповіді Володимира Путіна на питання про звільнення Херсона Україною, Петро Черник каже, що в Росії не лишилося жодних козирів у рукаві. Все, що вони можуть, — це погрожувати ядерною зброєю. Але світ серйозно налаштований навіть на такий сценарій. Проте, на думку експерта, Путін не наважиться на цей крок.

Сам феномен того, що 22-га армія світу наступає на другу на восьмому місяці війни — це щось поза межами історичного контексту.

— Це вивчатимуть дуже довго. Для серйозних проривних наступальних операцій потенціалу у росіян немає, — зауважив він.

Проте підкреслює: недооцінювати противника не варто.

Про Донецький напрямок

— На Донецькому напрямку з перших днів війни окупанти сконцентрували найбільші військові сили. Росіяни мають показувати хоч якусь динаміку успіху. Тож намагаються хоч щось відрізати, — говорить експерт.

Командування РФ продовжує кидати новомобілізованих, хоч вони неякісно озброєні, але кількість теж має значення. Українським військовим доведеться їм протистояти. Також Черник зауважив, що новомобілізовані бунтують не проти війни, а проти поганих умов. Такий у них менталітет, і з ними доведеться боротися.

Хоч окупанти намагаються не втратити Херсон, Донецький напрямок залишається найскладнішим. Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про битву за Бахмут.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!