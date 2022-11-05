Росіяни готові до чергового “акту доброї волі” — Резніков про ситуацію в Херсоні та посилення ЗСУ

Продовжується дев’ятий місяць повномасштабного злочинного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії, навчаються передових військових технологій та активно застосовують їх на практиці.

Міністр оборони України Олексій Резніков дав брифінг у Ukraine Media Center Odesa, де розповів про оперативну ситуацію в Херсоні, посилення української ППО, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу та перспективи вступу до НАТО.

Ситуація в Херсоні

Резніков переконаний, що потенційно росіяни вже готові до відступу з лівого берега Дніпра в Херсонській області.

Зараз також дивляться

Адже всім відома російська любов до “актів доброї волі” після рішучих дій українських військових. Так було з Київською, Сумською, Чернігівською областями та островом Зміїний.

Я гадаю, що потенційно вони готові до чергового “акту доброї волі” щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсон, Херсонської області.

Але для цього їм доведеться втратити свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил, — сказав Резніков.

За його словами, несприятлива погода сповільнює наступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

— Коли небеса вмикають дощовий режим, то ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї. Тому це трохи сповільнює рух наших військ, — пояснює міністр.

Іранські дрони та нарощення сил ППО

За даними Резнікова, окупанти вже майже повністю використали першу партію іранських дронів (близько 300 одиниць). Але, на жаль, Росія уклала контракти з Іраном на постачання ще тисяч таких БпЛА.

Більшість з них ми навчились збивати. Тобто відсоток досить значний, але, на жаль, ще не 100%.

Укладено контракти, за різними даними, від 1,5 тисячі до 2,4 тисячі. Але це не означає, що вони (росіяни — ред.) їх всі отримали, тому що це контрактні зобов’язання іранської сторони, — підкреслює міністр.

Іран постачає ці дрони не тільки Росії, а й іншим країнам. А наразі він сам має складну внутрішню ситуацію. Крім того, Ізраїль знищив кілька іранських заводів з виробництва безпілотників на території Сирії.

Тому Резніков сподівається, що Іран не зможе виконати всі свої зобов’язання, а обсяг дронів, який постачатиметься до Росії, буде значно менший.

Україна ж своєю чергою зараз активно розвиває систему ППО. Вона містить не тільки ракети, а й різні типи стрілецької зброї та зенітних комплексів.

Така мережа над Україною має бути створена завдяки різним системам. Іспанський уряд оголосив, що скоро ми отримаємо від них системи Hawk 23, завершується підготовка наших екіпажів, — каже Резніков.

А ще вчора, 4 листопада, США оголосили новий пакет військової допомоги з “приємними новинами”.

Розвиток ОПК

Резніков зазначає, що Україна розвиває і власний оборонно-промисловий комплекс. Так державний концерн Укроборонпром виробляє артилерійські снаряди для ЗСУ.

Сьогодні налагоджено виробництво снарядів калібру 122 мм та 152 мм, а також 120 мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, що входять до його складу, — повідомляє міністр.

Тож протягом декількох місяців Україна зможе значно збільшити обсяги виробництва боєприпасів для своєї армії.

Вироби Укроборонпрому вже випробувані й “вони працюють і працюватимуть на полі бою”.

Посилення НАТО

На переконання Резнікова, лише Україна здатна суттєво посилити НАТО після перемоги над Росією. Адже ніхто у світі немає такого досвіду бойових дій з РФ, як у нас.

Україна вже всім довела, що має найкращий досвід і вміння у протистоянні агресії РФ. Сьогодні такої експертизи, яку мають ЗСУ, не має жодна армія світу.

Тому питання посилення НАТО стоятиме номером один після перемоги. Оскільки тільки Україна здатна реально посилити країни НАТО, — заявляє очільник Міноборони.

Це розуміють і західні партнери, які налаштовані на довготривалу підтримку України навіть після поразки РФ.

— Усі розуміють, що навіть перемога України (а я маю надію, що вона буде в осяжному, найближчому майбутньому) не означатиме, що ця підтримка зупиниться, — коментує Резніков.

Дивись повне відео брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова.

Міжнародне агентство з атомної енергії на прохання України завершило перевірку ядерних об’єктів на території нашої держави. Експерти МАГАТЕ не виявили жодних ознак ядерної активності з боку України.

А ось Росія активно використовує ядерну енергію як інструмент для маніпуляції міжнародною спільнотою. Читай, що розповів Олексій Резніков про ядерний шантаж Росії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!