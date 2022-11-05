Интервью

Россияне готовы к очередному “акту доброй воли” — Резников о ситуации в Херсоне и усилении ВСУ

Елена Яковлева, редактор сайта 05 ноября 2022, 11:30
Олексій Резніков розповів про наступ в Херсоні та посилення ППО
Фото: Getty Images

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