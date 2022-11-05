Россияне готовы к очередному “акту доброй воли” — Резников о ситуации в Херсоне и усилении ВСУ

Продолжается девятый месяц полномасштабного преступного вторжения России в Украину. ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия, обучаются передовым военным технологиям и активно применяют их на практике.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал брифинг в Ukraine Media Center Odesa, где рассказал об оперативной ситуации в Херсоне, усилении украинской ПВО, развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса и перспективах вступления в НАТО.

Ситуация в Херсоне

Резников убежден, что потенциально россияне уже готовы к отступлению с левого берега Днепра в Херсонской области.

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Ведь всем известна российская любовь к “актам доброй воли” после решительных действий украинских военных. Так было с Киевской, Сумской, Черниговской областями и островом Змеиный.

Я думаю, что потенциально они готовы к очередному “акту доброй воли” по левому берегу Днепра, как раз в районе Херсона, Херсонской области.

Но для этого им придется потерять свой потенциал благодаря ответным действиям наших Вооруженных сил, — сказал Резников.

По его словам, неблагоприятная погода замедляет наступление ВСУ на Херсонском направлении.

— Когда небеса включают дождливый режим, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонской области имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи. Поэтому это немного замедляет движение наших войск, — объясняет министр.

Иранские дроны и наращивание сил ПВО

По данным Резникова, оккупанты уже почти полностью использовали первую партию иранских дронов (около 300 единиц). Но, к сожалению, Россия заключила контракты с Ираном на поставку еще тысяч таких БПЛА.

Большинство из них мы научились сбивать. То есть процент достаточно значительный, но, к сожалению, еще не 100%.

Заключены контракты, по разным данным, от 1,5 тысячи до 2,4 тысячи. Но это не значит, что они (россияне — ред.) их все получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, — подчеркивает министр.

Иран поставляет эти дроны не только России, но и другим странам. Сейчас он сам имеет сложную внутреннюю ситуацию. Кроме того, Израиль уничтожил несколько иранских заводов по производству беспилотников на территории Сирии.

Поэтому Резников надеется, что Иран не сможет выполнить все свои обязательства, а объем дронов, который будет поставляться в Россию, будет значительно меньше.

Украина же в свою очередь сейчас активно развивает систему ПВО. Она содержит не только ракеты, но и разные типы стрелкового оружия и зенитных комплексов.

Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря разным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим от них системы Hawk 23, завершается подготовка наших экипажей, — говорит Резников.

А еще вчера, 4 ноября, США объявили новый пакет военной помощи с “приятными новостями”.

Развитие ОПК

Резников отмечает, что Украина развивает и собственный оборонно-промышленный комплекс. Так, государственный концерн Укроборонпром производит артиллерийские снаряды для ВСУ.

Сегодня налажено производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 120 мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями, — сообщает министр.

В течение нескольких месяцев Украина сможет значительно увеличить объемы производства боеприпасов для своей армии.

Изделия Укроборонпрома уже испытаны и “они работают и будут работать на поле боя”.

Усиление НАТО

По мнению Резникова, только Украина способна существенно усилить НАТО после победы над Россией. Ведь никто в мире не имеет такого опыта боевых действий с РФ, как у нас.

Украина уже всем доказала, что имеет самый лучший опыт и умение в противостоянии агрессии РФ. Сегодня такой экспертизы, которую имеют ВСУ, нет ни у одной армии мира.

Поэтому вопрос усиления НАТО будет стоять номер один после победы. Поскольку только Украина способна реально усилить страны НАТО, — заявляет глава Минобороны.

Это понимают и западные партнеры, настроенные на долговременную поддержку Украины даже после поражения РФ.

— Все понимают, что даже победа Украины (а я надеюсь, что она будет в обозримом, ближайшем будущем) не будет означать, что эта поддержка остановится, — комментирует Резников.

Смотри полное видео брифинга министра обороны Украины Алексея Резникова.

Международное агентство по атомной энергии по просьбе Украины завершило проверку ядерных объектов на территории нашей страны. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких признаков ядерной активности со стороны Украины.

А вот Россия активно использует ядерную энергию как инструмент для манипуляции международным сообществом. Читай, что рассказал Алексей Резников о ядерном шантаже России.

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