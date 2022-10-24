На воре и шапка горит: Резников напомнил о Будапештском меморандуме и отреагировал на ядерные угрозы РФ

Пока Украина пытается побороть своего врага, мир по-прежнему надеется на открытый диалог с ним. Однако это чаще всего превращается в манипуляции и откровенную ложь.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу пытался заверить Пентагон и министров обороны разных стран, что Украина якобы планирует применить “грязную бомбу”. На это отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников, подчеркнув, что на воре и шапка горит.

“Грязный” ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. На воре и шапка горит. Сегодня РФ на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы.

Алексей Резников отметил, что ложь по поводу “грязной бомбы” является ничем иным, как элементом обычной кремлевской тактики, которая предусматривает обвинение в преступлении жертвы агрессии.

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Министр обороны Украины также напомнил, что, начиная с 2014 года, подобные случаи бывали неоднократно, а мир должен не забывать, что Россия в очередной раз его шантажирует применением ядерного оружия и сознательно провоцирует катастрофы на АЭС.

Сначала так было с Чернобыльской АЭС, а сейчас — на Запорожской АЭС. Кроме того, российские ракеты постоянно создают опасность атомным объектам, которые находятся на территории Украины.

В отличие от Москвы Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно.

Поэтому Алексей Резников подчеркивает, что лучшим решением в такой ситуации и целесообразным ответом новой российской провокации будут решительные шаги наших западных партнеров, усиление давления на РФ, а также поставки нового оружия Украине.

Также министр поблагодарил партнеров, которые адекватно воспринимают эту опасную провокацию со стороны РФ, и пригласил ООН и МАГАТЭ в Украину.

Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ в Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Требуем соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума, — написал Алексей Резников в Twitter.

Будапештский меморандум и гарантии для Украины

Будапештский меморандум — это международное соглашение, заключенное в 1994 году Украиной, Россией, Великобританией и США. Предполагалось, что таким образом Украине предоставят гарантии безопасности в связи с обретением неядерного статуса.

РФ, Великобритания и США обязались в первую очередь уважать независимость, суверенитет и границы Украины, а также воздерживаться от экономического давления и ядерных угроз или применения ядерного оружия против нашего государства.

В частности, четвертый пункт Будапештского меморандума предусматривает, что одна из стран гарантов безопасности должна отреагировать, если Украина станет жертвой акта ядерной агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

Россия неоднократно угрожала ядерным оружием, проводит даже ядерные учения. В своем интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, насколько возможна ядерная угроза Украине.

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