На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ

Поки Україна намагається побороти свого ворога, світ усе ще сподівається на відкритий діалог із ним. Проте найчастіше це перетворюється на маніпуляції та відверту брехню.

Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу намагався запевнити Пентагон та міністрів оборони різних країн, що Україна нібито планує застосувати “брудну бомбу”. На це відреагував міністр оборони України Олексій Резніков, підкресливши, що на злодієві шапка горить.

“Брудний” ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків. На злодієві шапка горить.

— Сьогодні РФ на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я.

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Олексій Резніков зазначив, що брехня щодо “брудної бомби” є нічим іншим, як елементом звичайної кремлівської тактики, яка передбачає звинувачення у злочині жертви агресії.

Міністр оборони України також нагадав, що, починаючи з 2014 року, подібні випадки траплялись неодноразово, а світ має не забувати, що Росія вже вкотре його шантажує застосуванням ядерної зброї та свідомо провокує катастрофу на АЕС.

Спочатку так було з Чорнобильською АЕС, а зараз — із Запорізькою АЕС. Крім того, російські ракети постійно створюють небезпеку для атомних об’єктів, які знаходиться на території України.

На відміну від Москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти й сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно.

Тому Олексій Резніков підкреслює, що найкращим рішенням у такій ситуації та доцільною відповіддю новій російській провокації будуть рішучі кроки від наших західних партнерів, посилення тиску на РФ, а також постачання нової зброї Україні.

Також міністр подякував партнерам, які адекватно сприймають цю небезпечну провокацію зі сторони РФ та запросив ООН та МАГАТЕ до України.

Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ до України. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму, — написав Олексій Резніков у Twitter.

Будапештський меморандум і гарантії для України

Будапештський меморандум — це міжнародна угода, яка була укладена у 1994 році Україною, Росією, Великою Британією та США. Передбачалось, що у такий спосіб Україні нададуть гарантії безпеки у зв’язку з набуттям неядерного статусу.

РФ, Велика Британія та США зобов’язались насамперед поважати незалежність, суверенітет та кордони України, а також утримуватись від економічного тиску та ядерних погроз чи застосування ядерної зброї проти нашої держати.

Зокрема, четвертий пункт Будапештського меморандуму передбачає, що одна з країн-гарантів безпеки має відреагувати, якщо Україна стане жертвою акту ядерної агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

Росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю, проводить навіть ядерні навчання. У своєму інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, наскільки ймовірна ядерна загроза для України.

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