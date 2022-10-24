Україна

На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Жовтня 2022, 19:30
Олексій Резніков

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На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ
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