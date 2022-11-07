Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників

Російські окупанти не справляються із завданням взяти Бахмут і щодня зазнають величезних втрат, які становлять близько 70-100 убитих і стільки ж поранених.

Своєю чергою, ЗСУ впевнено тримають оборону. Росія вже четвертий місяць поспіль не може взяти Бахмут і відправляє туди всі свої сили, щоб досягти якихось “вищих цілей”.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також розповів про ситуацію на Донбасі та оборону на Бахмутському напрямку.

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Не взяти за чотири місяці місто, зосередивши навколо нього чималі зусилля та зібравши там приблизно 30-тисячне військо, — це дуже показово.

— Особливо потрібно враховувати динаміку втрат ворога. Щодня окупанти втрачають у напрямку Бахмута близько 70-100 осіб і стільки ж пораненими. Так само знищується і їхня техніка, — каже Череватий.

Тому російські окупанти змушені використовувати всі угруповання та мобілізаційний резерв, оскільки українська армія знищила більшість їхніх професійних підрозділів.

Їхнє командування жене своє військо на забій просто для того, щоб “зберегти” Путіну обличчя та спробувати захопити всю Донецьку область.

Читати на тему Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію навколо Бахмута і втрати росіян.

Про обстріли інфраструктури у східних регіонах

— Це абсолютно цілеспрямована політика. Окупанти по всій лінії фронту, скрізь, де тільки може дістати артилерія, передусім нищать міста та їхню інфраструктуру.

Усе робиться для того, щоб люди були без якихось благ, щоб посіяти страх та забрати у людей віру. Проте їм вдається досягнути лише протилежного ефекту.

У них емпатії та співчуття до нашого населення немає. Якби вони могли безкарно нас вбивати, вони б це робили, — переконаний речник ЗСУ.

Окупанти продовжують гатити по Бахмуту. У місті численні руйнування цивільних об’єктів, а внаслідок атак чи не щодня гинуть мирні жителі. Читай, як живуть місцеві у Бахмуті без крамниць, світла та води.

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